2隻小的愛翹腳！人妻一瞄床鋪終於懂　範本爽躺「一排右腳跨左腿」神同步

▲人妻找到小孩翹腳的原因了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

「就很奇怪……怎麼小孩那麼愛翹角（腳）！」一名人妻日前發文，說她終於找到小孩愛翹腳的原因，接著貼出一張照片，只見床上2隻小的分別把右腳跨到左腳上，動作可以說是一模一樣。但再往右邊看，就會發現最原始的範本，2隻小的只是有樣學樣。照片讓網友秒笑出來，「還方向一樣」、「真的親生的。」

這位人妻在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張照片，文中直呼，「就很奇怪……怎麼小孩那麼愛翹角（腳）！現在大概知道為什麼了」。仔細看看照片，只見原PO拍下床鋪的畫面，看起來從右到左分別是爸爸→女兒→兒子，1大2小正舒適的躺著。

請繼續往下閱讀...

而2個小孩整個就是拷貝了爸爸的姿勢，爽爽地靠在床上，接著把右腳跨到左腳上翹著，看上去滿滿的「一家人」感。超協調的畫面讓網友都笑了，「一模一樣，連翹的那隻腳也相同」、「複製貼上的啦」、「真的親生的」、「方向還一模一樣 XD」。

也有不少爸媽來留言，紛紛出賣自己的小孩，「我兒子也是這樣翹腳，可是我不翹腳的啊！原來是學爸爸」、「我躺在床上時也都這樣翹腳，我女兒也會學我」、「我也會這樣，結果我女兒竟然也會跟我一樣這樣，隊友看到直接搖頭」、「我女鵝也會耶！」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！