帶人妻棚拍！攝影師喊：胸部讓葛格摸一下～「噴水摸胸舔肩」扯：帶動氣氛

▲攝影師帶人妻棚拍，卻出言調戲「胸部可不可以讓葛格摸一下」。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻擔任模特兒，卻遭攝影師阿日（化名）於拍攝現場噴水掀起白色洋裝，撫摸大腿、胸、臀等部位，對方更在車上猥褻喊，「胸部可不可以讓葛格摸一下」，事後瞎扯「帶動現場氣氛」。人夫得知後怒告，法院判阿日應賠償人夫1萬元，可上訴。

人夫主張，阿日7月初假藉棚拍的名義，在車上詢問妻子，「胸部可不可以讓葛格摸一下」，棚內2度伸手撫摸妻子的胸部、臀部，又趁機舔肩2次，還用突襲方式強行掀裙拍攝，妻子不斷拒絕卻遭對方無視，只好事後傳訊息表達不滿。

但阿日感到不以為意，還不斷傳送調情訊息，包括「好可愛捏」、「就是不給我拍是嘛？故意要調我喔？」、「不管啦，我就是想要拍啦」、「我需要你惜惜～哈哈」等，讓人夫氣炸求償30萬元。

法院審理時，阿日否認性騷擾，表示對話記錄完全是斷章取義，無所謂追求或不當行為，他與人妻只見過1次面，人夫請求精神慰撫金過高等語。

但法官勘驗2人LINE對話紀錄發現，人妻曾說「我其實想告訴你昨晚心情不好，一直做惡夢，因為昨天的拍照過程，你不只一次摸我胸、摸我臀，甚至還舔我，我都把你推開了，你還繼續摸我身體，你是什麼用意？」，阿日則回稱，「我是為了要帶動氣氛」。

法官認為，攝影師常用言語指揮、姿勢示範，給予拍攝指令，但也不需碰觸模特兒身體，縱有碰觸身體，僅限於非隱私部位的角度糾正，如果已經引起不悅，且具爭議部位，絕對不適當，已構成性騷擾行為，也侵犯了人夫的配偶的身分法益，判阿日應賠償人夫1萬元。

欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

求復合被拒！他惱羞「絲襪綑綁+衣服塞嘴」硬來 前女友崩潰：每天都像活死人



妹仔借浴室洗澡！男大生爽錄「肉色濕淋淋」 4影片存雲端喊：我不小心的



14歲妹睡夢中「屁縫熱熱」驚醒！表舅竟趴身後磨蹭發洩...她嚇壞不敢動