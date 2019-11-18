《紐時》：習近平不懂香港反抗原因　「任何異議都是政治陰謀」

▲外媒評論認為習近平不懂香港抗爭原因。（圖／新華社）

記者林瑩真／綜合外電報導

香港示威抗議活動至今5個多月，警民衝突嚴重到引發外國媒體關注。《紐約時報》評論指出，中國國家主席習近平很有可能根本不明白香港人的抗議原因，對中國而言，任何異議都是黑暗的國外角落所策劃的政治陰謀。

根據《紐約時報》報導，習近平是否知道港人渴望跟反抗的原因，這點令人懷疑。習近平本能理解的只是，香港對他發動全球宣傳攻勢造成了威脅，若是讓香港抗議者為所欲為，會顯得中國軟弱，甚至鼓勵少數民族爭取自我權利，因此即使知道天安門式的鎮壓對中國形象將有災難性的影響，還是仍然執行。

▲香港示威者與港警衝突越來越烈。（圖／記者宋良義攝）

報導指出，中國缺乏贏得香港人民人心的手段，又無法答應他們的要求，只能動用越來越多的警力，可如此作法只會進一步激怒香港的抗議者。目前尚無法得知抗議活動將持續多久、會有什麼結果，「但是，香港人民應該得到支持，習近平應該清楚知道，暴力干預會立即付出沉重代價」。

另外，《華盛頓郵報》評論指出，香港已經在瓦解邊緣，要讓形勢緩和，責任全在北京身上，應讓香港政府控制港警行為，並回應示威者合理訴求，但不排除北京會採取更激烈的武力手段；《美國有線新聞網》（CNN）則表示，反送中示威演變成香港史上最大政治危機，但也讓美國跨黨派聯手推動通過《香港人權民主法案》。

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