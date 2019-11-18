10歲女兒寫超狂願望清單　老爸崩潰求助反被嗆：自己養的公主病

▲10歲女童的願望清單在網路上被瘋傳。（圖／翻攝自Twitter／@A_Johnson412）

記者李振慧／綜合報導

聖誕節即將到來，許多孩子會列出給聖誕老公公的「願望清單」希望願望能夠實現，然而美國一名父親近來看到10歲女兒的清單卻大傻眼，因為對方要的不是洋娃娃和玩具，居然是iPhone 11、MacBook Air還有香奈兒等名牌精品，讓這張願望清單意外在網路上爆紅。

這名父親14日在推特上分享一張願望清單表示，「我10歲女兒一定是瘋了，才會寫下這種願望清單」。只見清單中，女童最想要的物品依序是iPhone 11，蘋果無線藍芽耳機(AirPods)還有MacBook Air，除此之外，她還想要Gucci拖鞋、香奈兒包包、香水、化妝品、一隻真正的兔子以及美元4000元（約台幣12萬元）現金，總共26項禮物。

這張願望清單分享在推特上後，目前已獲得12.4萬人按讚、2.4萬人分享，由於清單中的最後一項，女童列了鬧鐘，便有網友留言，「買那個鬧鐘給她，告訴她這會讓她從『自以為能擁有一切』的夢中醒來」，也有網友不但不同情這名父親還嗆，「你自己養出這個公主病，現在還想抱怨，快去買Gucci拖鞋吧」。

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