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金正恩被隱射「暴君」痛批拜登：瘋狗！　川普罕見幫政敵說話

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▲▼川普,文在寅,金正恩,川金會,川文會,文金會。（圖／朝中社）

▲川普在推特幫拜登說一點話，認為北韓措辭太過。（圖／朝中社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓當局日前透過官媒痛批美國民主黨籍前副總統拜登（Joe Biden），稱他是「到處亂跑的瘋狗」，而且「應該被亂棍打死」。對此，總統川普推文回應，認為拜登不應該被貶成「瘋狗」那麼低下的暱稱，幫政敵說話的舉動，非常罕見。

北韓官媒《朝鮮中央通訊社》（Korean Central News Agency）14日發布的聲明中，痛批拜登「竟然敢對北韓最高領到人的尊嚴做出誹謗行為」，「如果再放任像拜登這種『瘋狗』到處跑跳，會有很多人受到傷害。『牠們』應該受亂棍歐死。」

外界對於北韓發出這樣嚴重的批評，目前沒有明確證實觸發原因為何；然而就在事件前不久，拜登競選團隊才透過廣告斥責川普的外交政策，是「歌頌獨裁者和暴君，把盟友晾在一旁。」

事隔3天，川普於美東時間17日發推文回應金正恩，「主席先生，拜登或許又老又愛睏，但他不是『瘋狗』（rabid dog）。他其實比那還要好，但我才是那個能帶你上天堂的人。你動作要快，把事情做好。很快會在見面的！」

註：「帶你上天堂的人」，川普原文為「 I am the only one who can get you where you have to be」，在此採「好的老師帶你上天堂，不好的老師帶你入套房」的說法，意指正確的選擇。

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