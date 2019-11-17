鄭朝方林飛帆「雙帥合體唱聽海」　女粉羞喊：耳朵懷孕了

▲鄭朝方舉辦音樂方城市找林飛帆獻唱「香港加油三部曲」為香港送暖。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹縣立委參選人鄭朝方17日於竹北爬蟲公園開唱「音樂方城市」，運用溫暖輕鬆路線，拉近與選民距離。也吸引不少支持者到場支持。在音樂方城市中，鄭朝方一口氣連唱70、80年代金曲8首，特別與林飛帆共同演唱經典粵語歌曲《追》、《海闊天空》以及《島嶼天光》，串成「香港加油三部曲」，為香港民眾爭取自由民主的心獻上最真摯的祝福，來為香港加油，

由於香港警方攻進了香港中文大學，丟擲無數煙霧彈與水砲車，甚至入校抓人，讓校園儼然成為戰場，對於香港失控的行為，鄭朝方與林飛帆共同表達痛心遺憾。

鄭朝方說，香港的自由和法治正被威權、極權侵蝕，以台灣為例，為尊重大學自治，台灣警察原則上不進入校園，除非學校有請求，警察才會進入，孩子就是我們的未來，應確保學生在校安全、受教權受到保障、教育空間環境受到保護，讓學生能在安全無虞的狀態下學習發展，今日香港發生如此憾事，深表痛心遺憾。

為了祝福香港，替香港加油，在音樂方城市中，鄭朝方一口氣連唱70、80年代金曲8首，特別與林飛帆共同演唱經典粵語歌曲《追》、《海闊天空》以及《島嶼天光》，串成「香港加油三部曲」，為香港民眾爭取自由民主的心獻上最真摯的祝福，來為香港加油，

林飛帆受訪時表示，鄭朝方是新世代政治美學的典範，對於各項事務都追求完美，相信以他這樣的精神進入立法院，一定能創造立院新貌面。「香港急需我們替他們加油」，林飛凡也期盼社會大眾可以盡一份心力來聲援香港，同時呼籲，「保護台灣主權是現在很重要的工作，需要鄭朝方一起共同來努力」，希望新竹縣鄉親能夠給他一個機會，不僅在捍衛台灣主權需要鄭朝方，在地方建設、福利也非常需要鄭朝方來爭取。





特別的是，鄭朝方、林飛帆安排橋段唱「聽海」PK朱立倫和顏寬恆，由於很多網友表示對於朱、顏歌聲五音不全、落拍等狀況，決定以同首歌曲來PK，現場支持者紛紛表示，「不論顏值和歌聲都大勝他們！」、「耳朵懷孕了」、「安可」，鄭朝方最後表示，希望用音樂來融化政治的對立，應要更尊重、理解和包容，自己也會扮演最佳的典範，因為這也是善盡社會責任重要的一環。

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