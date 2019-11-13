金融男見家長「只送1千元禮盒」…女友爸怒逼分手：有夠摳！　小倆口掰了

▲秦男送出價值1000元的禮盒，卻不得女友家長的歡心。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

上海市一名秦姓男子昨（12）日在微博爆料，自己第一次到女友家中見家長，所以帶了一盒價值239元人民幣（約新台幣1千元）的大白菜禮盒當作見面禮，沒想到女友爸爸事後卻說他很小氣，逼迫女兒與他分手。女方想想也覺得爸爸說得有道理，所以就把所有聯繫方式刪除，果斷結束1年多的感情，讓秦男相當傻眼。

▼女友爸爸認為男方太小氣。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，秦男說，自己目前從事金融業，與女友交往1年多，感情相當穩定，前些日子還和對方討論結婚事宜，不料近日到女方東北老家拜訪家長，卻被嫌棄小氣。他表示，送出的千元禮盒中不只有5公斤大白色，還有山東大蔥、蘿蔔等食物，認為這樣可以貼近對方生活。

沒想到結束這次的見面後，女友態度開始變得冷淡，秦男好奇問說「是不是身體不舒服？」對方便不滿地回應，「對，我渾身都不舒服。我爹說你太摳（小氣）了，你去趟我家就拎個大白菜？」女友還說，東北人買白菜都是買整車的，送那一點點是要餵雞的嗎？瞧不起人啊？

▼女友說，東北人買白菜都是一車一車買的。（圖／翻攝自微博）

秦男的媽媽則表示，早就告訴兒子找對象還是要找門當戶對的，不論是想法還是生活習慣都會比較相近。事件很快地就在網路流傳開來上，不少網友笑說，「原來分手這麼簡單？ 」、「應該只是藉口吧，這理由好瞎」、「送白菜感覺很像是把對方當死人在祭拜...」、「這禮物太有創意了，怎不送紅酒」、「送水果應該比較不失禮」、「送錢最快！真的」、「嫌你送太少吧，得寸進尺的家長」。

也有東北地區的網友力挺女方的做法，「白菜我們東北都是一車車送的，10斤白菜是怎麽回事啊」、「要是我未來的女婿也這樣，分手！」、「好歹你送個對方家人不經常吃的嘛，偏要踩雷」、「為什麼不先問對方意見？這事應該很好解決的啊」。

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