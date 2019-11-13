日本妹吃不完「有付錢幹嘛道歉」…男友1句霸氣喝斥：閉嘴啦！廚師淚噴

▲女方點餐點太多，最後吃不完。（示意圖／unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

在台灣吃不完餐點，很多人習慣外帶，就不會浪費食物，不過外國人就不一定會這樣做，像日本人吃不完的話，基本上就是留著讓店家倒掉。一位日本網友就發文，說他在餐廳工作，遇到一對情侶點很多也剩很多，男生結帳時就特意道了歉，女生則反問「為什麼要道歉？」沒想到男友霸氣一句，讓原PO秒感動。

這位日本網友（@bakuten_oyakata）在推特貼文，說他在餐廳工作的時候，一對情侶進來用餐，女方點了吃不完的分量，最後剩了桌子一半以上的分量。結帳的時候，男方就開口道謝兼致歉「東西很好吃，吃不完很不好意思」，女生聽到後就問「我們有付錢，為什麼要道歉？」

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在廚房的原PO聽到這一句，正覺得有點不爽的時候，男友再度講話，不過不是護航女友，反而是教訓「閉嘴啦！考慮一下做料理的人的心情啊！」讓原PO浮誇地直呼自己在廚房流下男兒淚。

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▲男友結帳時道歉，女方卻認為「有付錢為什麼要道歉？」（示意圖／Pixabay）

貼文吸引超過6萬人按喜歡，網友忍不住大讚男友，「男友是非常帥氣的人欸」、「很棒的男友，就是說啊！考慮一下做料理的人的心情嘛」、「男友超棒的」。不過也有網友笑說，「男友倒是在點餐的時候就阻止她啊！」

其他人則是紛紛留言，「那些剩得理所當然的人，真的希望他們就不要外食了吧」、「身為製作料理的人，還是希望大家能整潔的吃光食物」、「一開始不要點這麼多，吃不夠再加點不就好了。」

還有網友狂勸男友要分手，原PO就在留言處表達自己的看法，說他看到「那種的女生分手比較好」的意見，「但我想的相反，正因為有會指出缺點的男友，他一定也會好好稱讚女孩的優點，所以不必分手也會順利走下去吧？我是這樣想的。」

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