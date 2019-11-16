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去做結紮手術！4個月後妻子竟懷孕...他氣炸　院方回應了：並非100%

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▲▼性教育與懷孕（圖／取自Pakutaso）

▲劉男已做結紮手術，但他的妻子卻懷孕了。（圖／取自Pakutaso）

記者洪珮瑄／綜合報導

四川省成都市一名劉姓男子在今年7月6日當天，到醫院進行結紮手術，沒想到過了4個月，妻子竟然懷孕，讓他當場氣炸，跑去質問醫生。事後，主治醫生向劉男解釋，手術同意書上已說明會有失敗的可能，不能保證100%成功。

綜合陸媒報導，劉男4個月前到四川省崇州市蜀都醫院，花費了7,000多元（台幣約3萬）做男性的結紮手術。不過，他的妻子蔣女近日卻發現，自己竟然懷孕，隨後便趕緊去做人流手術，目前正在家修養中。

據澎湃新聞報導，劉男的主治醫生事後表示，「手術同意書上已說明有失敗的可能，且不保證100%成功，這些細節在手術前，就事先告知了患者，而患者也簽過字了。」

▲去做結紮手術！4個月後妻子竟懷孕...他氣炸　院方回應了：並非100%。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲劉男到醫院做結紮，3個多月後才被告知手術失敗。（圖／翻攝澎湃新聞）

不過，蔣女指出，「丈夫術後2個月時，就前往醫院做精液檢查，報告結果顯示「精子偶見」，這不就意味著結紮手術已經失敗了嗎？」她提到，「當時醫生指出，術後3個月才能做出最終判斷，因此先要我丈夫讓再等等。」

直到今年10月9日，劉男手術已滿3個月半，便前往溫江區人民醫院檢查，不過，當時被告知仍有精子檢出。據悉，有醫生向他坦承，結紮手術是失敗的。蔣女表示，被告知失敗的7天後，自己到溫江婦幼保健院檢查，就被發現已經懷孕。

▲去做結紮手術！4個月後妻子竟懷孕...他氣炸　院方回應了：並非100%。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲蔣女近日到醫院檢查，竟發現自己已經懷孕。（圖／翻攝澎湃新聞）

對此，柳州市婦幼保健院婦科專家表示，無論是男性還是女性，結紮手術都不一定能達到100%避孕的效果，即使萬分之一的機率，也可能落到某一位患者身上。據悉，劉男事後已投訴涉事醫院，目前監管部門正在調查中。

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