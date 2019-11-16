妻挺孕肚！他「凍未條」網購迷藥...摻女同事碗裡　忘記「一步驟」露餡

▲張男趁著妻子出門逛街，想對住在對面的女同事下手。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇省常熟市一名張姓男子日前趁著有孕在身的妻子出門時，偷偷跑到住在對面的女同事家外面，先把對方支開再進入屋內，並且將一包上網買的「迷藥」摻進飯碗裡。據悉，當時他因為太慌張，忘記將白色粉末攪拌均勻，被女同事看出破綻，最後被警方依法逮捕。

據紫牛新聞報導，事發當時，受害的女同事肖莉（化名）剛回到宿舍，正準備要吃飯，沒想到住在對面的張男突然敲門，並且向她謊稱，樓下有2名同鄉的客人來找她。肖莉隨後從窗戶望下去，卻沒有看到半個人影，她心想，「同鄉的應該都知道我住幾樓，那為什麼不上來，要在樓下等？」

雖然心裡有些懷疑，肖莉還是下樓一探究竟，但晃了一圈完全沒看到半個身影，只好又上樓繼續吃飯。隨後，正當她要拿起筷子時，突然發現自己的餐桌上和飯菜裡，竟有些許的白色粉末，趕緊打給在外地工作的丈夫，並且報警處理。

▲張男在女同事的碗裡下藥。（圖／翻攝紫牛新聞）

警方到達現場後，立即對這些白色粉末進行取樣，並且調閱宿舍附近的監視器畫面，發現趁機闖入肖莉屋內下藥的，就是住在對面的張男。

張男事後坦承，自己之前在瀏覽黃色網站時，無意間在頁面上看見這款迷藥的廣告，內容稱，服用此藥物就會很快地失去知覺。他提到，其實很久之前就對肖莉有非分之想，但對方一直不理不睬，因此他才想利用藥物將對方迷暈，進而發生關係。

▲張男把女同事支開後，闖入其家中。（圖／翻攝紫牛新聞）

據悉，張男已是人夫，且他的妻子有孕在身，事發當天，他就是趁著妻子出門逛街時，跑去找肖莉，並趁著對方下樓時，闖入屋內下藥。不過經鑑定，藥粉中未含有苯巴比妥成分，也就是張男所網購的「迷藥」是假貨。目前，張男因涉性侵罪，被判處有期徒刑二年三個月。

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