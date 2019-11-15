「我只實做」失戀女控性侵！可憐男哭出來：被逆推耶　對話紀錄曝真相

▲小美控訴羅男趁他失戀傷心時性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／新北報導

新北市一名31歲女子小美（化名）指控，羅姓男子趁她失戀情傷時，將她帶到摩鐵硬上得逞，但羅男到案後否認犯行，並以聊天紀錄打臉小美。對此，檢方認定雙方屬於合意性交，故不起訴。

小美控訴，她與前男友分手後，7月28日透過交友軟體結識羅男，沒想到對方當天就約她到新北市三重某汽車旅館，利用她失戀、精神狀況不穩定的狀態性侵得逞，氣得告對方乘機性交。

羅男到案後否認犯行，表示當天是小美主動說「想要做愛」才會相約，他還幫對方付計程車錢坐到汽車旅館、才進入房間，兩人先一起洗澡，小美還主動幫他「服務」並騎在他的身上，結束後也安然無事地離開房間。

▲檢方發現，兩人的對話紀錄中是互相同意發生關係 。（圖／翻攝pixabay）



檢方調閱兩人對話紀錄發現，小美當天先說「趕快做愛，我想，那去公園做愛」，羅男則說「等等我叫人喬一間空房間…你能不能現在來ＸＸ（汽車旅館）」，小美回「我不喜歡聊色，我只實做」，認為雙方事前都同意要發生關係。

由於旅館監視器畫面已遭覆蓋，但小美與羅男都說過意識清楚地抵達、離開汽車旅館，加上10月傳喚小美未到案說明，因此以性侵罪證不足，不起訴羅男。

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