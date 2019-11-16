4歲小網美遭22歲女撞死！哥目睹心痛「看不到她長大」…靈堂淚擺養樂多告別

記者許力方、陳凱力、游宗樺／新竹報導

新竹市22歲吳姓女子日前開車行經中華路五段，當時祖母牽著4歲謝姓女童、哥哥過馬路，疑似視線不佳遭追撞倒地，小妹妹失去生命跡象，口鼻出血，送醫一度搶救回，隔天仍不治。目睹全程的哥哥心痛，再也看不到最疼愛的妹妹漂亮長大，16日在告別式上，靈堂擺滿謝小妹生前最喜歡的養樂多，家屬怒控，吳女至今都沒有來道歉、上香。

事發於12日晚間，謝姓女童和哥哥一起到阿嬤家，吃飽飯後，三人一起出門運動散步，阿嬤牽著她走在馬路上，沒想到吳女開車急駛而來，疑似視線不佳、未注意前方路況，從後追撞祖孫，女童當場遭撞倒地，一動也不動，阿嬤也受輕傷，伯父見狀立即為女童做人工呼吸。

▲4歲小網美（左）遭22歲女（右）撞死！（圖／東森新聞）

▲家屬靈堂擺養樂多道別，叔叔心痛寫紙條「妳一定要當個好天使」。（圖／東森新聞）



救護人員趕到時，女童頭部受重創，口鼻出血，已經失去生命跡象，緊急施作CPR，送醫搶救一度恢復心跳，後轉送林口長庚醫院，14日凌晨仍傷重宣告不治。伯父慟訴「很難過，光看到她人飛起來，然後掉到地上…趕快幫她做CPR，做到救護車來。」

據了解，女童年幼喪父，由伯父照顧，濃眉大眼、外型可愛的她常和哥哥膩在一起，感情要好，不僅是家人間的開心果，家人還曾錄下影片標註「未來肯定是網美」，未料年僅4歲便葬送輪下，哥哥心痛不已「她很漂亮，很多人都在等她長大，可是看不到了…」

家屬16日舉辦追思告別式，靈堂上擺滿謝小妹的玩具和最愛的巧克力餅乾、軟糖、養樂多、漢堡薯條等，伯父還特地手寫紙條「我好想妳，妳一定要當個好天使」道別，回想起當時，更悲痛指控吳姓女駕駛「撞到當下很快往前衝」，但他沒有聽到煞車聲、喇叭，也沒看到方向燈，不敢相信當時牽手好好的，突然女童就脫手被車撞。

伯父控訴吳女，事後沒有一句道歉，至今也都沒有來上香，「不管怎麼樣，至少妳要來跟家屬道歉、來跟妹妹上個香。」難以接受她對女童的死不聞不問。警方檢測，吳女沒有酒駕，依過失致死移送法辦。

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▼目睹女童遭撞後倒地不起，伯父立即施作CPR。（圖／記者陳凱力翻攝）

