新竹市長林智堅南下為林俊憲助選　觀光街區引起騷動

▲新竹市長林智堅南下為立委林俊憲助選，並陪同正興街拜票，民眾爭相合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到許多年輕族群以及中間選民支持的新竹市長林智堅，11月16日特地南下台南，為競選連任的立委林俊憲助選，林俊憲特地安排林智堅前往年輕人最喜歡的正興街走逛，受到攤商、店家以及來自各地觀光客的矚目與歡迎，合影、拍照與加油聲接續引起不小騷動。

林俊憲與民進黨市議員邱莉莉、呂維胤、沈震東等議員以及中西區里長聯誼會會長陳建國等人，特地陪同新竹市長林智堅走訪台南市最知名的觀光街區-以正興街為主幹的西門淺草新天地商圈，一行人除了在深具歷史的泰成水果店享用水果冰品外，也到修復中的西市場參觀。

林智堅表示，他今天特地來向台南鄉親推薦表現第一優質的好立委林俊憲，另一方面，他也是來參訪學習，因為新竹市與台南市具有相同的DNA，都是擁有舊城古蹟的城市，尤其在他推動新竹市成為「步行城市」的同時，他更要來感受台南的古城魅力、濃濃人情味與百年點心，大家一起努力讓台灣更好。

林俊憲也強調，他非常感謝林智堅市長百忙之中還來為他助選，正興街是台南年輕人最夯、最有文創力的代表區域，林智堅市長在新竹市也做得有聲有色，賴清德與黃偉哲兩位市長也都分別去新竹市參訪交流過，新竹與台南可說是台灣最有代表性的老城市，彼此可以有更多的交流學習。

林俊憲贈送台南最有代表性的安平蜜餞（鹹酸甜）與膨餅給林智堅，林也回贈「大桔大力」、「前進立院、票票入匭」、「林俊憲勝」等字樣的水果禮盒給林俊憲，祝福林俊憲能連任成功。