「豐狂再現」　虧雞林義豐宣布選立委 　 要以中道力量重建台灣民主

▲伍彩集團創辦人「虧雞」林義豐15日宣布參選台南市第5選區立委。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



曾競選台南市長的伍彩集團創辦人「虧雞」林義豐，始終不忘記自己對年輕人的承諾，總覺得一定要給大家一個交代，15日宣布參選台南市第5選區立委，他以充滿自信地的台語說：「當今國會有誰像他一樣敢講，敢做，敢乎伊鑿」。

林義豐說，參選立委緣由，是因之前總統參選人申請連署登記時，為了「尊柯（尊重柯文哲）」沒有登記到。但他也認同柯文哲願以台北市政為重，顯然是個有責任擔當的人，令人敬佩。另外他談到這次總統參選人支持對象，他強調現在藍綠分贓的情況非常嚴重，自己走過128個國家，有國際觀又有魄力、能力、執行力，所以心目中唯一支持的人選就是林義豐本人。



不過，從台灣現況來看，林義豐說自己雖真心奉獻，但只靠辦活動或捐款，能幫助的人數終究有限，往往這類救急式的施惠，竟被貪婪政客，讓愈來愈多人民瀕困的結果所抵消掉。事實證明，唯有從政，才有足夠影響力來改變社會。

林義豐說，雖差一步就能申請總統候選人連署登記，卻不忍年輕人期望落空，因此即使明知選舉過程會遭遇各種惡毒地謠言攻擊與抹黑，仍然亳不怯戰撩下去，因為「新國會的制衡力量，唯林義豐承擔」。

林義豐說，此次競選政見有二大主軸：1、所有65歲以上的農漁民月領10000元，即使沒有農保或漁保也要一視同仁，現有農漁保15年以上65歲起月領7256元，將提高至1萬元，而無法領農漁保月退的人，也同樣皆可領1萬元。因為非農漁保的老人年金，每月只能領3500元左右，這樣少的錢根本連基本生活條件都顧不上。

2、居住正義，年輕人住有其屋，參考他過去選市長提出的政見，青年溫馨住宅申購，提供低利還貸條件，也可以分30年還清房貸，每月償還本利金額10000元，台南青年住宅每坪98000元。3、主張育兒補助，0至6歲由政府扶養。4、主張勞工底薪3萬元起。

林義豐說到，最近有人問他，做生意做得好好的，為什麼要搞政治，其實這個疑問從上次選市長時就有，但就因為實際經營企業才知道政策的錯誤，會造成國家經濟多大的損失，讓人民生活的壓力與工作的壓力更加沈重，只能追求零星的小確幸來填補內心的空洞，卻對日積月累的疲困無從紓解。後來當他端出政策牛肉，並將政見化為實際行動，有人跟進、有人雞蛋裡挑骨頭，讚賞與批評皆有，其中也有少數在選舉過程中，勸他別淌這個混水，但他還是堅持到底。

林義豐強調，這次也是同樣的理由，實在不忍心再看到一些錯誤政策的實施，老是拿人民的荷包當實驗對象，且都是待選舉到才想起要對人民好。目前看起來，台灣好像是兩黨政治，但實際上兩大黨充滿偏執，國會殿堂的密室協商也一直存在，甚至可以說同流合污，他希望選上立委後能結合理念相同、不想被黨派綁架的人，匯集中道力量以扭轉廣大沈默人民的劣勢，重新建構起台灣政治自由民主的天平，確保國家安全，社會穩定，人民生活富足安康。