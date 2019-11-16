林志堅台南經驗交流　暢談竹科發展

▲立委郭國文邀請新竹市長林智堅，在國立台灣史前文化博物館國際會議廳，與關心南科發展的相關人士進行座談，交換經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委郭國文11月16日上午，邀請同樣擁有科學園區的新竹市長林智堅，在國立台灣史前文化博物館國際會議廳，與關心南科發展的相關人士進行座談，交換經驗。

郭國文表示，科學園區發展史都相近類同，可是南科目前不同的地方就在，他補選後推動南科三期擴建，解決土地、人才問題後，衍伸出醫療、就學等生活機能不足問題。

蘇貞昌院長南下允諾南科三期確定後，希望透這場雙科交流，經驗分享，透過南科周遭的衛星市區鄰里網絡建構，能強化南科完整的生活機能。林志展議員也轉達，地方反應，區域發展不均衡的聲音。

林智堅市長座談時說明，竹科成立了40年，新竹市有自己獨特的城市DNA「三高一低」：所得高、市民平均教育高、出生率高、全國平均年齡最低。林智堅表示，我們可以看到從賴清德前院長、現在的台南市長黃偉哲及郭國文立委對南科發展的努力和關心下，南科發展會越來越成熟，透過就業機會讓更多人在台南落地生根，把人帶進新聚落。

林智堅也提到，園區內年輕人在乎，交通網絡便捷性問題，及符不符合園區父母對於下ㄧ代教育需求的教育問題。

最後，郭國文感謝林智堅市長的新竹經驗分享及在場與會座談的在地各區里長們。林智堅當場贈送一箱代表「大吉大利」的橘子給郭國文，希望台南鄉親繼續支持這麼關心地方發展的郭國文，更祝福這選舉能「票票入匭，前進國會」，「智堅推薦，品質保證」。