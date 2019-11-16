強化地方公共運輸服務　黃偉哲宣布麻嘉快捷公車12月5日正式啟航

▲台南市政府預定於12月5日，增闢麻豆連接高鐵嘉義站公車路線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府有感於大北門區及大曾文區往返高鐵站費時不便，且無直達便利公車路線，預定於12月5日增闢麻豆連接高鐵嘉義站公車路線，將與黃9（新營-嘉義高鐵站）共同肩負起溪北地區往返高鐵嘉義站之運輸服務，市長黃偉哲強調，市府就算要補貼，也會照顧民眾「行的權利」跟「行的便利」。



黃偉哲市長在預告啟航記者會上表示，今天非常高興來跟鄉親報告一個好消息，就是橘9線麻嘉快捷公車即將開通；過去很多搭高鐵通勤客或是北上的民眾，往往要花很多時間，有了快捷公車就可以在最短時間內到高鐵站。



黃偉哲市長進一步指出，大台南市幅員遼闊，一定要有大眾運輸系統，尤其是公車系統，才能帶給市民行的便利；市政府跟民意代表配合，明年度會陸續增加新的路線，就算要補貼，也一定會照顧溪北民眾「行的權利」跟「行的便利」。



立委郭國文及市議員陳秋宏、尤榮智、蔡秋蘭、蔡蘇秋金、吳通龍等，也到現場關心麻嘉快捷公車站點及班次等詳細資訊。





交通局長王銘德表示，麻嘉快捷公車將由漢程汽車客運股份有限公司提供營運服務，為台南市第5 家市區客運業者；漢程客運為加深溪北地區民眾對路線的記憶點，將搭配台南市特有「大台南公車」綠、橘、藍、黃、棕、紅、紫七大色系之「捷運化公共運輸系統」路網在地化品牌，設計全新車體彩繪，成為台南市第116條公車路線。



麻嘉快捷公車預計停靠麻豆、佳里、學甲、高鐵嘉義站等地區及站點，路線行經國道1號、台84、台82快速道路等，預定自12月5日開通，平日18班，假日24班次；另每日增闢4班次由麻豆轉運站不經由佳里、學甲，直達高鐵嘉義站的路線班次服務，皆配合高鐵到離站時間規劃以方便搭乘。

麻嘉快捷公車除可服務麻豆、佳里、學甲直達嘉義高鐵站外，亦可提供民眾各區間短程搭乘，強化地方公共運輸服務的缺口，滿足搭車需求，屆時歡迎民眾多加使用。