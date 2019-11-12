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台南市地籍三圖套疊全國第一　地政局獲黃偉哲嘉勉

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▲台南市地籍三圖套疊全國第一，地政局長陳淑美十分肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市地籍三圖套疊全國第一，地政局長陳淑美十分肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府地政局辦理三圖套疊及地籍圖重測分別獲得全國第1名、第3名的殊榮，並於2019年地政節慶祝活動獲頒獎座；市長黃偉哲對地政局林建良主任、胡純英科長兩位幹部的傑出表現，表示肯定外，也特別約見感謝兩人勉勵辛勞付出，期許能再接再勵，繼續提供民眾最優質的服務與成果。

▲台南市地籍三圖套疊全國第一，地政局長陳淑美十分肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

地政局長陳淑美表示，高精度的地籍圖資是各項土地開發利用及市政建設的重要基礎，台南市政府地政局藉由高精度測量技術及實地測量，積極推動辦理三圖套疊，俾利圖地簿三項資料相符，並提升測量精度，同時聯測都市計畫樁位成果整合地籍與都市計畫圖資；日後民眾申請辦理土地複丈、指定建築線或核發土地使用分區證明，不但快速、便捷，也不會有地籍測量成果與都市計畫樁位不符之情形，同時可以按實際面積核課賦稅及計算徵收補償費。

台南市地政事務所主任林建良，曾先後帶領機關奪得衛福部第9屆、第10屆健康城市暨高齡友善城市獎創新成果獎及行政院第2屆政府服務獎，對地政業務極具貢獻，今再次榮獲內政部「第24屆地政貢獻獎」殊榮。

林建良表示，地政貢獻獎是公務生涯25年來收到最重要的一份禮物，這份禮物除特別感謝地政局長陳淑美的提攜指導與推薦外，也必須獻給事務所一起共事所有的同仁；任公職期間，經由各式活動凝聚機關向心力，透過機關合作解決城鄉差距，深入社區及校園落實地方關懷及傾聽民意，最終發現，跨越地政這條界線能做到更多富有意義的事。林建良表示，現今環境面臨許多不同挑戰，但只要態度不變，還是會持續體現政府形象，著重民眾需求，創造不同價值。

　另一位獲獎的地政局科長胡純英，職務歷練完整，業務屢獲內政部評比「優等」、「特優」及「精進獎」，曾受邀全國地政機關精進業務座談會經驗分享，今年榮獲內政部「第24屆地政貢獻獎」殊榮。

胡純英在擔任主管期間，積極研訂各項業務標準作業流程，增修訂登記跨所便民措施行政規則等計21項；推動高齡友善等計畫計10項；製作不動產常用法令手冊及法令彙編計10項，嫻熟運用專業知識及技能，成效斐然。

此外，協助台南市0206地震受災戶租屋媒合業務，加速災區重建；又受聘不動產糾紛調處、經紀人員與地政士獎懲等委員會委員，有效紓解訟源；又積極配合打造智慧城市，全國率先推動安全、快速及便捷的手機行動支付地政規費措施。
胡科長表示，在社會大環境變遷下，公務人員的角色與功能應積極提升，以提供民眾便捷、有效及接地氣的服務品質，如此方能符合民眾的期望與期待。

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