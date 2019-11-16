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孫大千要求蔡英文公開房產買賣資訊　不要拿Google來當擋箭牌

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▲▼「直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓辦公開韓國瑜房產記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室15日開記者會公布韓國瑜房產資訊，質疑蔡政府動用國家機器外洩隱私，但隨後就遭現場記者打臉國家圖書館、監察院都查的到資料，蔡英文競選辦公室也回應「打開網頁就能輕易查詢」。對此，韓國瑜競辦副執行孫大千16日列出5點蔡英文不敢面對的問題，要求比照韓國瑜標準，公開民國84年之前的房地產買賣資料。

孫大千說「韓國瑜敢！但是，蔡英文不敢！」並列出蔡英文競選團隊不敢面對的幾個問題：

第一，韓國瑜可以光明坦蕩地把過去的房屋買賣紀錄和詳細資訊一次公開。為什麼蔡英文競選團隊卻只敢拿Google上可以查得到的公開資訊來應付搪塞呢？

第二，只要打開監察院網頁，只可以輕易查詢得到蔡總統個人財產最新現況，但是，為什麼不敢向社會大眾解釋一下，這些財產是怎麼來的呢？

第三，如果韓國瑜不算是「庶民」，那麼資產超過韓國瑜一大截的蔡英文總統又算是什麼呢？是「貴族」嗎？

第四，媒體及政客用來圍剿抹黑韓國瑜市長的個人資料，有許多都不是在財產申報以及網路搜尋上可以得到的，請這麼有「數位頭腦」的蔡英文競選總部告訴我們可以在網路的哪一個角落找到？

第五，蔡英文競選總部可不可以比照韓國瑜，公佈一下蔡英文在民國84年之前的房地產買賣的時間、價格、面積、和賺賠資料呢？

孫大千強調，請不要拿Google來當作擋箭牌，躲得了一時，躲不了永遠，如果不敢公布，就明白的說一聲！

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