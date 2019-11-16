教宗將對「香港事件」發言　義大利媒體：亞洲行期間被動回答

▲教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

香港示威者從11日開始「三罷」（罷課、罷工、罷市）行動，與港警的衝突情況也越演越烈。有義大利媒體報導指出，教宗方濟各將在19日啟程前往亞洲時，「被動對香港問題發言」。

教宗將在19日啟程亞洲行，出訪泰國和日本，19日至22日訪問泰國，將拜會總理帕拉育與泰王瓦吉拉隆功，23日飛往日本訪問，24日訪問長崎和廣島，25日拜會日皇德仁、首相安倍晉三。

義大利最大報米蘭「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，親近教宗人士透露，方濟各將在飛往日本航程中「被動回答」有關香港示威的問題，「只要相關問題被提出」。

報導說，教廷處於非常兩難的局面，近幾個月來教廷高層與外交體系一直密切關注香港情勢，但謹慎避免直接回應，不希望被歸類為「反華立場」，此舉卻使梵蒂岡陷入「臣服中國」的另一種聲望危機，被外界抨擊在操弄權力政治。

報導指出，教廷知道香港問題是中國當前最敏感的神經之一，教廷採取任何立場，都可能破壞與北京的談判，梵中2018年很不容易才達成效期兩年的主教任命臨時協議，明年必須重新談判續約，但能否順利進行，還充滿不確定的變數。

報導說，教宗夾在美中兩大巨頭之間，顯然不太好過，美國天主教保守派是反對方濟各的最大勢力，梵中協議讓教廷與美國間產生裂痕，教宗對香港事件的態度，將成為觀察他全球戰略與價值觀的重要指標。

報導寫道，讓香港事件更顯棘手的是台灣問題，從梵中協議以來，台灣就對教廷動向十分緊張，擔心被教廷放棄，在香港因為「反送中」抗議而陷入的暴力抗爭中，台灣也看到了自身命運的投射或預兆。

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