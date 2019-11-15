快訊／臉書傳災情「大規模下架貼文」！　恐遭攻擊警告：違反社群守則

▲臉書傳災情「大規模下架貼文」！不斷通知警告：違反社群守則。（圖／記者邱偉倫攝）

網搜小組／許力方報導

香港三罷示威抗議情勢升高，15日晚間8時許，台灣卻突然傳出有大批網友在臉書的貼文被無預警「大量下架」，其中部分內容關乎政治議題，被臉書官方偵測，以「貼文違反《社群守則》」為由，全部改定公開對象限定為「自己才能看到」。對此，科技網站INSIDE分析，初步推測並非遭到大規模假帳號檢舉攻擊，可能是演算法bug或是駭客入侵修改演算法。

此外，媒體《鏡週刊》也在晚間7時50分在粉絲團宣布，網站在晚間6時許開始不明原因遭到臉書封鎖，所有文章都無法在臉書上發佈，懷疑也有許多分享文章的粉絲收到警告通知，目前已經正在積極解決中！瀏覽文章恐需直接前往網站或app上閱讀新聞。

有網友回報，大部分人因貼出有關香港、兩岸等政治相關議題的文章，或是提及敏感「關鍵字」而遭臉書系統判定「貼文違反《社群守則》」，甚至認定有垃圾訊息，而遭下架文章，官方並聲稱其他人不會看到這則貼文，希望避免不實廣告、詐騙以全漏洞等情事。

事實上，臉書11月才宣布更新《社群守則》，其中第四條「誠信和真實性」部分的不實行為，修改「政策宗旨」規定。官方表示，為了確保平台內容真實無欺，不允許用戶在臉書上冒充身分、使用假帳號、以人為方式提高內容的熱門程度，或參與其他意圖違反我們《社群守則》的行為。

臉書《社群守則》內容包括：

1.禁止使用多個臉書帳號，或由多人共用帳號。

2.禁止濫用臉書或Instagram的檢舉系統騷擾他人。

3.禁止參與或宣稱參與不實行為，也就是使用臉書或Instagram資產（帳號、粉絲專頁、社團或活動）來誤導他人或 Facebook 相信以下事項：

●用戶所代表實體的身分、目的或起源

●Facebook 或 Instagram 內容或資產的熱門程度

●受眾或社群的目的

●內容的來源或起源

●規避我們根據《社群守則》做出的處置。

4.禁止參與或宣稱參與組織性的不實行為，也就是動用多項臉書或Instagram資產，共同參與不實行為（定義如上述），且主要使用假帳號進行此類操作。

5.禁止參與或宣稱參與外國或政府的干預行動，也就是代表外國或政府進行組織性的不實行為。

▼大批網友因撰寫敏感關鍵字遭下架貼文。（圖／翻攝「不禮貌鄉民團」臉書）

