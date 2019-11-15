　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快訊／臉書傳災情「大規模下架貼文」！　恐遭攻擊警告：違反社群守則

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼臉書傳災情「大規模下架貼文」！　恐遭攻擊警告：違反社群守則。（圖／記者邱偉倫攝）

▲臉書傳災情「大規模下架貼文」！不斷通知警告：違反社群守則。（圖／記者邱偉倫攝） 

網搜小組／許力方報導

香港三罷示威抗議情勢升高，15日晚間8時許，台灣卻突然傳出有大批網友在臉書的貼文被無預警「大量下架」，其中部分內容關乎政治議題，被臉書官方偵測，以「貼文違反《社群守則》」為由，全部改定公開對象限定為「自己才能看到」。對此，科技網站INSIDE分析，初步推測並非遭到大規模假帳號檢舉攻擊，可能是演算法bug或是駭客入侵修改演算法。

此外，媒體《鏡週刊》也在晚間7時50分在粉絲團宣布，網站在晚間6時許開始不明原因遭到臉書封鎖，所有文章都無法在臉書上發佈，懷疑也有許多分享文章的粉絲收到警告通知，目前已經正在積極解決中！瀏覽文章恐需直接前往網站或app上閱讀新聞。

有網友回報，大部分人因貼出有關香港、兩岸等政治相關議題的文章，或是提及敏感「關鍵字」而遭臉書系統判定「貼文違反《社群守則》」，甚至認定有垃圾訊息，而遭下架文章，官方並聲稱其他人不會看到這則貼文，希望避免不實廣告、詐騙以全漏洞等情事。

事實上，臉書11月才宣布更新《社群守則》，其中第四條「誠信和真實性」部分的不實行為，修改「政策宗旨」規定。官方表示，為了確保平台內容真實無欺，不允許用戶在臉書上冒充身分、使用假帳號、以人為方式提高內容的熱門程度，或參與其他意圖違反我們《社群守則》的行為。

臉書《社群守則》內容包括：
1.禁止使用多個臉書帳號，或由多人共用帳號。
2.禁止濫用臉書或Instagram的檢舉系統騷擾他人。
3.禁止參與或宣稱參與不實行為，也就是使用臉書或Instagram資產（帳號、粉絲專頁、社團或活動）來誤導他人或 Facebook 相信以下事項：
●用戶所代表實體的身分、目的或起源
●Facebook 或 Instagram 內容或資產的熱門程度
●受眾或社群的目的
●內容的來源或起源
●規避我們根據《社群守則》做出的處置。
4.禁止參與或宣稱參與組織性的不實行為，也就是動用多項臉書或Instagram資產，共同參與不實行為（定義如上述），且主要使用假帳號進行此類操作。
5.禁止參與或宣稱參與外國或政府的干預行動，也就是代表外國或政府進行組織性的不實行為。

▼大批網友因撰寫敏感關鍵字遭下架貼文。（圖／翻攝「不禮貌鄉民團」臉書）

▲▼臉書傳災情「大規模下架貼文」！　恐遭攻擊警告：違反社群守則。（圖／翻攝不禮貌鄉民臉書）

ET快訊
韓營剛嗆完「國家機器」！遭記者打臉「沉默8秒」　尷尬影片曝光
12強／攸關中華隊命運　墨西哥牛棚崩盤5局2：7落後韓國
臉書爆災情「大規模下架貼文」！恐遭攻擊警告：違反社群守則
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快訊／臉書傳災情「大規模下架貼文」！　恐遭攻擊警告：違反社群守則

一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》

公共USB充電站小心手機「染毒」遭駭！　美檢察官籲民眾勿使用

上網神器Google Fi推SIM卡自動販賣機　吸引更多消費者

FB允許非營利組織在IG添加捐款按鈕！　直播主也能發起觀看者愛心捐款

Instagram「按讚數」消失擴及全球　台灣也列入測試

空汙時代　室內其實比戶外更髒！選購空氣清淨機需先掌握三要點

你的歌聲有多像皇后主唱？Google以AI打造《波西米亞狂想曲》挑戰遊戲

AirPods Pro用戶注意！蘋果發佈韌體更新　提升連結性能...連到iPhone或iPad即可

Apple考慮2020推套餐方案　把Apple News +、Apple TV +和Apple Music綁一起賣

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

嘉義爸月賺2萬...攜兒女同擠髒床　小兄妹：想快點賺錢，有個房間！

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

威尼斯53年最大洪災淹1.87公尺　聖馬可廣場直接變「巨大湖泊」

快訊／臉書傳災情「大規模下架貼文」！　恐遭攻擊警告：違反社群守則

一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》

公共USB充電站小心手機「染毒」遭駭！　美檢察官籲民眾勿使用

上網神器Google Fi推SIM卡自動販賣機　吸引更多消費者

FB允許非營利組織在IG添加捐款按鈕！　直播主也能發起觀看者愛心捐款

Instagram「按讚數」消失擴及全球　台灣也列入測試

空汙時代　室內其實比戶外更髒！選購空氣清淨機需先掌握三要點

你的歌聲有多像皇后主唱？Google以AI打造《波西米亞狂想曲》挑戰遊戲

AirPods Pro用戶注意！蘋果發佈韌體更新　提升連結性能...連到iPhone或iPad即可

Apple考慮2020推套餐方案　把Apple News +、Apple TV +和Apple Music綁一起賣

韓國瑜及格嗎？　宋楚瑜：每天「不是蓋被子，就是講粗話」

牛津大學科學家用「馬毛」拯救犀牛　可靠假貨遭受質疑

獨／軍人「神鬼交鋒」扮闊老闆　租「道路版私人客機」落跑神隱欠14萬

漢來上海湯包插旗台茂　試營運消費打卡送小籠包券「限量3000」

桃園三大廟同時慶典　鎮撫宮有九天民俗技藝團演出　

《男人與他的海》20天集資5百萬　導演盼啟公益放映「撒下1萬顆海洋種子」

六艾司強勢回歸踢館劉學甫　導師陷選擇障礙...全給平手！

2024不排除跟郭柯合作　宋楚瑜：不讓親民黨被「某些人」拿去對岸騙吃騙喝

孟耿如形容黃子佼「在家像屁孩」　學FPM藏住男人悶騷潛質

不把親民黨門票給王金平　宋楚瑜：我們被抹成「要拉垮藍營」20多年

3C家電熱門新聞

蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳推出

臉書恐遭攻擊　驚傳狂刪文災情！

華為標「中國台灣」　NCC令停售

Google Maps新功能！4步驟「GM箭頭」帶你走

「可手洗」的洗衣機降臨！

宏達電發表廣角三鏡頭入門機　HTC Desire 19s開賣價5990元

Studio A 板橋快閃店iPhone狂打34折　iPhone 8不到萬元

AirPods Pro用戶注意！蘋果發佈韌體更新　提升連結性能

分析師預測：iPhone SE2傳3月上市、取代iPhone 8

獨家／Netflix海外版《罪夢者》配音過程大揭密

想買蘋果新Mac Pro請備18.4萬！美國官網秀售價5999美元12月上市

郭明錤：蘋果iPhone SE2明年推出

Apple傳2020推套餐方案　把Apple News +、TV +和Music綁一起賣

華為致力打造專屬生態圈　9款新品齊發建構智慧全場景

更多熱門

相關新聞

港府拒延期區議會選舉　示威者上街阻路

港府拒延期區議會選舉　示威者上街阻路

香港反送中示威者11月11日發起「三罷行動」，封閉香港各區的主要幹道，不准車輛通行，而在12日時，中文大學校區爆發激烈警民衝突，有民眾向警方扔出汽油彈，並朝2號橋橋面下的吐露港公路丟擲物品，阻擋車輛行進。示威者15日一度重新開放吐露港公路南北各一線車道，但交換條件是港府要承諾不會取消或延後11月24日的區議會選舉，但由於政務司司長張建宗表示，拒絕答應任何條件，吐露港封路晚間7時許再度封閉。

輔仁大學設窗口助赴港台生「專案就讀」

輔仁大學設窗口助赴港台生「專案就讀」

台灣金融業在香港曝險金額又上升了！　重返兆元大關之上

台灣金融業在香港曝險金額又上升了！　重返兆元大關之上

香港中大校長稱「校園遭示威者佔領」　呼籲即時撤離

香港中大校長稱「校園遭示威者佔領」　呼籲即時撤離

清潔工被黑衣人飛磚擊斃！港警「改列謀殺」

清潔工被黑衣人飛磚擊斃！港警「改列謀殺」

關鍵字：

臉書社群守則下架香港INSIDE

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

母湯爆紅　光頭哥哥驚傳13日過世

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

中華2比3遭美國逆轉惜敗　晉級四強機會驟降

光頭哥哥病逝！4天前「最後身影」曝　粉絲淚崩

挑戰好市多最雷神品！他崩潰：被吉也要說

Tony獨帶Lucy飛美　婆婆看不下去

默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸

林志玲婚禮爆漏揪…「演藝圈大咖」不爽

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」1月後兇手死在衣櫥

蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳推出

軍人撿屍無套2回　長腿妹醒來他竟想再1次：還要～

更多

最夯影音

更多
竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小
港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面