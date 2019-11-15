月入55K還兼職外送！　31歲邊緣男坦言「不缺錢」　曝超拚原因：不想回家

▲原PO兼職外送不是為了賺錢，是為了逃離家人。非當事者。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名月薪55K的男網友最近去兼職美食外送，但他坦言自己並不是因為缺錢才，「我只是純粹不想回家見我爸媽」，長輩認為他31歲該結婚生子了，所以每天不停地瘋狂催促，讓他備感壓力，還說自己就算在台北市有房子仍吸引不了女生，因為自己天生異性緣不好，即便談戀愛也是過沒多久就分手收場。

原PO在臉書「靠北熊貓」匿名貼文，無論是長輩介紹的女生、辦公室女同事，或是國中的女同學都很怕他，似乎自己生來就是個異性絕緣體，嘗試交往的女性中「有18位極度討厭我，甚至還有5個都告我性騷擾她」，令他非常無奈，但也已經看破自己就是不擅長與異性相處，結婚這種事早已不強求。

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▲爸媽不停催婚反而讓他更想逃避。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



不過，自從原PO突破30大關後，爸媽每天見到他就是問何時交女友？何時結婚？何時要抱小孩？把他逼到毫無喘息空間，所以乾脆去兼職外送，讓自己24小時都在工作，「送熊貓多開心，至少客人店家都會說辛苦了、謝謝。」他文末也感嘆地說，不是自己不想交女朋友，而是已經不想再被打槍，唯獨在送餐過程中有機會和其他人互動，從客人或店家的感謝中得到一點肯定，「你們根本不懂什麼叫逼婚的壓力，至少熊貓是我找到可以溜出去的理由。」

網友紛紛鼓勵他，「為自己而活，自己開心就好，不用太在意任何言語，你是你自己不是別人」、「加油，緣份未到而已。」也有人建議他搬出去住，至少不必每天面對爸媽的施壓，「搬出去住比較快樂」。

由於原PO有提到自己外貌並不出色，甚至怨恨爸媽給他這張臉，「如果這麼沒人緣，要怪你自己給我一副醜臉爛臉」，對此，網友則表示，「也許你的問題並不在於你的外貌，而是你和女性朋友的相處模式，外貌確實是吸引異性的第一要素沒錯，但跟對方相處起來的感覺才是你們能不能繼續走下去的關鍵。」

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