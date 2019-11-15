港律政司長鄭若驊「倫敦遇襲」　陸外交部要求英方徹查：全力抓捕兇徒

▲香港律政司司長鄭若驊在英國出席活動遇到襲擊。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

香港律政司司長鄭若驊14日在英國出席活動時，不料遭到數十名反修例示威者包圍襲擊且受傷，還不斷被指罵是「殺人犯」。對此，大陸外交部發言人耿爽15日強調，「我們對鄭若驊在英國遭『反中亂港』分子圍攻受傷一事表示強烈憤慨和嚴厲譴責」，同時要求英方立即徹查這起事件，全力抓捕兇徒，將肇事者繩之以法。

耿爽在例行記者會上指出，中國駐英國使館第一時間已派人前往現場協助，並要求英方立即為鄭若驊司長提供安全保護。「中國駐英大使劉曉明也將前往醫院探望鄭若驊司長」。

「反中亂港分子完全是一群暴力違法之徒，他們的所作所為已經突破了法律底線和文明底線」，耿爽狠批，這種明目張膽襲擊傷害港府官員的行為必須得到制止和嚴懲，若任由「反中亂港」分子胡作非為，不僅會破壞香港的繁榮穩定，也必將給包括英國在內的國際社會帶來嚴重的干擾和破壞。

▲針對鄭若驊在英國出席活動遇到襲擊，大陸外交部發言人耿爽狠批。（圖／香港特區政府）



耿爽指出，這起襲擊港府高官事件發生在英國，與一段時間以來英方一些政要在涉港問題上「是非不分、顛倒黑白，明裡暗裡」為暴力違法行為張目，為「反中亂港」分子站台有直接關係。「如果英方不改變其錯誤做法，繼續火上澆油、推波助瀾，必將遭到反噬，貽害自身。」

「我們要求英方立即徹查這起事件，全力抓捕兇徒，將肇事者繩之以法，切實保護所有中國在英人員的人身安全與尊嚴」，耿爽同時敦促英方，在涉港問題上要謹言慎行，不要再發出錯誤信號，不要再挑撥慫恿，不要再插手香港事務，不要再乾涉中國內政。

據港媒報導，鄭若驊14日晚間出席特許仲裁學會所舉辦的講座「Alexander Lecture 2019」時，正要走向演講會場時，突然被至少30名示威者包圍，並在混亂中跌倒，最後由工作人員護送離開。

從網路上的影片可看見，事發當時，一群示威者包圍著鄭若驊，以廣東話高喊「五大訴求，缺一不可」，並且不斷罵她「殺人犯」、「可恥」等言語，場面相當失控。據悉，鄭若驊這次前往英國，是為了在當地向商界及法律界推廣香港，作為促成交易和爭議解決樞紐的角色。

事後，鄭若驊發聲明，嚴厲譴責這些示威者讓她身體受到傷害。她強調，「一切以追求政治理想為藉口，剝奪他人合法權利的暴力及激進主義，這並不符合香港及任何文明社會的利益」。

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