中文大學校長呼籲：外人離開！「大學不是戰場」　21日畢業典禮取消

▲中文大學校長呼籲：大學是求學問的地方「不是戰場」。（圖／路透社，下同）



記者林彥臣／綜合報導

香港中文大學衝突從12日持續至今，校方宣布原訂21日舉行畢業典禮及榮譽學位頒授儀式取消，但博士學位頒授會在畢業生缺席的情況下持續進行，香港中文大學校長段崇智呼籲，外來人離開學校，大學校園是求學問的地方，不是使用武力的戰場。

根據香港媒體《東網》報導，校方指出，鑑於社會運動持續升溫，公共交通服務受阻，嚴重影響出入校園交通，亦顧及到畢業生及其家人和朋友的安全，故取消畢業典禮及榮譽學位頒授儀式。大學將另訂時間為畢業生在校內舉行慶祝會。榮譽學位頒授儀式另行於適當時候舉行。

香港中文大學校長段崇智15日表示，過去幾天為數上千名的蒙面人，因應網路的號召來到中大，相信當中大部分並非中大學生，場面極度混亂，校學內更發生多起包括縱火、挖掘大量磚塊、學校巴士公用車遭盜用、教學大樓、宿舍被毀壞或佔據等違法事件，甚至有人更從校外輸送物資投入校內製造汽油彈，大學實驗室內部份危險物品與易燃物品也被盜用，製造成爆裂物造成人身威脅，對於大學被利用為進行以上違法行為的場所，對公眾安全構成嚴重威脅，極度遺憾，校園遭受大規模破壞，估計復修需時以月計。

段崇智呼籲，由於大學運作已受到嚴重影響，所有外來人士應該即時離開中大，「大學是求學問的地方，不是解決政治紛爭，甚至是製造武器、使用武力的戰場。假如大學不能繼續履行其基本使命及任務，我們須尋求相關政府部門協助，以解除當前的危機」。

段崇智又指出，13日開始，大學主要出入口亦被蒙面示威者佔據，校園內外均被大量障礙物堵塞，任何車輛不得進入，包括消防及救護車，所有進出大學的人士須向蒙面示威者展示身份證明，隨身物品及電話亦遭搜查才可放行，此舉嚴重侵犯大學成員的出入自由，造成恐慌，校園已遭受包括外來人士的蒙面示威者佔領，情況完全失控及不可接受。

《中大校長段崇智教授公開信》全文：



過去幾天，大家從新聞中看到很多發生在中大校園的事件，社會各界，尤其是中大校友都十分關注。大學認為有需要和大家清楚交待事件的始末及現況。

11月11日星期一，有人從大學連接科學園出入口附近的二號天橋上向吐露港公路投擲雜物，意圖堵塞道路。大學對此等危害人命的不負責任行為，予以強烈譴責。據我們了解，當天警方駐守天橋，是為了防止再有人向路面投擲雜物，以確保駕駛人士及市民安全，讓道路可開通。二號天橋的位置雖然在中大範圍內，但地契上指明該橋屬於政府用地 ，政府當局有權通行。

翌日我曾經到現場，希望協調警方及示威者達成協議，當時警方表示若示威者不再從橋上拋下雜物，警方便會退出二號橋。校方將此建議轉達示威者， 可惜不被接納，隨後雙方再次爆發激烈衝突。警方最終依據大學的建議撤離校園，可惜二號橋再被示威者佔據，其後示威者更封鎖了可直接通往二號橋的大學東面出入口。

11月13日星期三，蒙面示威者繼續從二號橋投擲雜物，吐露港公路因此不能安全通行，須繼續全面封閉。大學強烈譴責此等不負責任的行為，並對數以十萬計的市民及道路使用者造成嚴重不便，致以深切的歉意。

過去數天，有為數過千的蒙面人士因應網上號召來到中大，我們相信當中大部分並非中大學生，場面極度混亂。之後校園發生了更多違法事件，包括縱火、掘起大量磚塊、大學的校巴及工作車輛被盜用、教學樓、宿舍及餐廳被毀壞或佔據。有人更從校外運輸物資入大學以大量製造汽油彈。大學實驗室內部分危險品及易燃品亦被盜去，這些物品可被用作製作爆炸品或對人身造成嚴重傷害。對於大學被利用為進行以上違法行為的場所，對公眾安全構成嚴重威脅，我們極度遺憾。而校園遭受的大規模破壞，估計復修需時以月計。

自星期三開始，大學的主要出入口亦被蒙面示威者佔據，校園內外均被大量障礙物堵塞，任何車輛不得進入，包括消防及救護車。所有進出大學的人士須向蒙面示威者展示身份證明，隨身物品及電話亦遭搜查才可放行。此舉嚴重侵犯大學成員的出入自由，造成恐慌。我們的校園已遭受包括外來人士的蒙面示威者佔領，情況完全失控及不可接受。

我知道很多中大人及其他持份者看到校園滿目瘡痍，都十分心痛及難過，強烈希望大學可以盡快回復秩序及安寧，重建美麗的校園。鑑於校園內外的情緒一直升溫，在評估風險後，大學以校園內所有員生的安全為大前提，決定提前終止學期，同時盡力協助校內的員生離開校園。

由於大學的運作已受到嚴重影響，我在此要求所有外來人士即時離開中大。 大學是求學問的地方，而不是解決政治紛爭，甚至是製造武器、使用武力的戰場。假如大學不能繼續履行其基本使命及任務，我們須尋求相關政府部門協助，以解除當前的危機。

因應校園目前的緊急狀況及安全隱憂，我們呼籲少部分仍然留在校園的成員盡早離開，直至校園回復安全及秩序，讓我們的同事可以展開清理及修復工作。只有大家同心協力，中大才可以走出陰霾。

段崇智校長

二零一九年十一月十五日

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