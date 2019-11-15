快訊／臉書找到原因了！台網大量違規「下架貼文」　緊急調查結果出爐

▲臉書傳災情「大規模下架貼文」！網友遭警告：違反社群守則。（圖／記者邱偉倫攝）

網搜小組／許力方報導

台灣地區臉書在15日下午至晚間陸續傳出災情，大批網友被通知警訊，「貼文違反《社群守則》」或「垃圾訊息」遭系統判定下架，改變開放對象，限定他人無法看見。香港及台灣公共政策總監陳澍深夜10時25分發布緊急聲明，稍早部分用戶無法分享新聞媒體或粉絲團貼文，狀況已經排除、並完全恢復正常。

陳澍深夜10時許透過個人臉書回應，有關15日稍早傳出的大量下架貼文事件，部分用戶無法分享新聞媒體或其他粉絲專頁貼文內容，目前狀況已排除並已完全恢復正常。經調查後，「本次狀況為技術問題，與貼文內容無關」，非常抱歉造成用戶的不便。

事實上，本周陸續有網友回報，偏藍小粉絲團遭一舉移除，15日晚間開始突然大量傳出刪文災情，許多人貼出有關香港、兩岸等政治相關議題的文章，或是提及敏感「關鍵字」被臉書系統判定「貼文違反《社群守則》」下架文章，外界懷疑可能是互打報復。官方對此聲稱，其他人不會看到這則貼文，希望避免不實廣告、詐騙以全漏洞等情事。

事實上，臉書11月才宣布更新《社群守則》，其中第四條「誠信和真實性」部分的不實行為，修改「政策宗旨」規定。官方表示，為了確保平台內容真實無欺，不允許用戶在臉書上冒充身分、使用假帳號、以人為方式提高內容的熱門程度，或參與其他意圖違反《社群守則》的行為。