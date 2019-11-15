　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快訊／臉書找到原因了！台網大量違規「下架貼文」　緊急調查結果出爐

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼臉書傳災情「大規模下架貼文」！　恐遭攻擊警告：違反社群守則。（圖／記者邱偉倫攝）

▲臉書傳災情「大規模下架貼文」！網友遭警告：違反社群守則。（圖／記者邱偉倫攝）

網搜小組／許力方報導

台灣地區臉書在15日下午至晚間陸續傳出災情，大批網友被通知警訊，「貼文違反《社群守則》」或「垃圾訊息」遭系統判定下架，改變開放對象，限定他人無法看見。香港及台灣公共政策總監陳澍深夜10時25分發布緊急聲明，稍早部分用戶無法分享新聞媒體或粉絲團貼文，狀況已經排除、並完全恢復正常。

陳澍深夜10時許透過個人臉書回應，有關15日稍早傳出的大量下架貼文事件，部分用戶無法分享新聞媒體或其他粉絲專頁貼文內容，目前狀況已排除並已完全恢復正常。經調查後，「本次狀況為技術問題，與貼文內容無關」，非常抱歉造成用戶的不便。

事實上，本周陸續有網友回報，偏藍小粉絲團遭一舉移除，15日晚間開始突然大量傳出刪文災情，許多人貼出有關香港、兩岸等政治相關議題的文章，或是提及敏感「關鍵字」被臉書系統判定「貼文違反《社群守則》」下架文章，外界懷疑可能是互打報復。官方對此聲稱，其他人不會看到這則貼文，希望避免不實廣告、詐騙以全漏洞等情事。

事實上，臉書11月才宣布更新《社群守則》，其中第四條「誠信和真實性」部分的不實行為，修改「政策宗旨」規定。官方表示，為了確保平台內容真實無欺，不允許用戶在臉書上冒充身分、使用假帳號、以人為方式提高內容的熱門程度，或參與其他意圖違反《社群守則》的行為。

ET快訊
臉書找到原因了！台網大量違規「下架貼文」　調查結果出爐
吳敦義嗆張善政「再講就黨紀處分」　中常委傻眼：可是…他無黨籍
《聲林之王2》「13取7」總決賽7強完整名單出爐
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快訊／臉書找到原因了！台網大量違規「下架貼文」　緊急調查結果出爐

快訊／臉書傳災情「大規模下架貼文」！　恐遭攻擊警告：違反社群守則

一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》

公共USB充電站小心手機「染毒」遭駭！　美檢察官籲民眾勿使用

上網神器Google Fi推SIM卡自動販賣機　吸引更多消費者

FB允許非營利組織在IG添加捐款按鈕！　直播主也能發起觀看者愛心捐款

Instagram「按讚數」消失擴及全球　台灣也列入測試

空汙時代　室內其實比戶外更髒！選購空氣清淨機需先掌握三要點

你的歌聲有多像皇后主唱？Google以AI打造《波西米亞狂想曲》挑戰遊戲

AirPods Pro用戶注意！蘋果發佈韌體更新　提升連結性能...連到iPhone或iPad即可

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

嘉義爸月賺2萬...攜兒女同擠髒床　小兄妹：想快點賺錢，有個房間！

威尼斯53年最大洪災淹1.87公尺　聖馬可廣場直接變「巨大湖泊」

快訊／臉書找到原因了！台網大量違規「下架貼文」　緊急調查結果出爐

快訊／臉書傳災情「大規模下架貼文」！　恐遭攻擊警告：違反社群守則

一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》

公共USB充電站小心手機「染毒」遭駭！　美檢察官籲民眾勿使用

上網神器Google Fi推SIM卡自動販賣機　吸引更多消費者

FB允許非營利組織在IG添加捐款按鈕！　直播主也能發起觀看者愛心捐款

Instagram「按讚數」消失擴及全球　台灣也列入測試

空汙時代　室內其實比戶外更髒！選購空氣清淨機需先掌握三要點

你的歌聲有多像皇后主唱？Google以AI打造《波西米亞狂想曲》挑戰遊戲

AirPods Pro用戶注意！蘋果發佈韌體更新　提升連結性能...連到iPhone或iPad即可

海鷗打轉甩水彈！東北季風+鋒面下周大變天　2地區「濕冷3天」不到20°C

快訊／北市男自撞路樹「休旅凹成廢鐵」！送醫搶救3hrs…凌晨宣告不治

中華女足主場友誼賽1比1踢平泰國　 重心力拼12月東亞盃決賽

想擁有小松菜奈的減齡妝　先學會3：1化妝術，巴掌臉輕鬆GET

教宗將對「香港事件」發言　義大利媒體：亞洲行期間被動回答

民進黨看見韓國瑜買房「見獵心喜」　孫大千點出原因

公費流感疫苗升級但分批開打　陳其邁自曝得等「第三梯」、明年續用四價

「蔡賴配」呼之欲出！蔡英文北高競總成立　16日合體賴清德

打電動坐到「肛裂」！他排便爆血痛如刀割　醫：年輕患越來越多

韓國瑜快學！小英財產Google就有　2招回應財產爭議、不扯國家機器

3C家電熱門新聞

即／台網大量下架貼文　臉書調查出爐

臉書恐遭攻擊　驚傳狂刪文災情！

蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳推出

Instagram「按讚數」消失擴及全球

Google Maps新功能！4步驟「GM箭頭」帶你走

華為標「中國台灣」　NCC令停售

Apple傳2020推套餐方案　把Apple News +、TV +和Music綁一起賣

「可手洗」的洗衣機降臨！

AirPods Pro用戶注意！蘋果發佈韌體更新　提升連結性能

獨家／Netflix海外版《罪夢者》配音過程大揭密

公共USB充電站小心手機「染毒」遭駭！　美檢察官籲民眾勿使用

上網神器Google Fi推SIM卡自動販賣機

一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等

更多熱門

相關新聞

臉書恐遭攻擊　驚傳狂刪文災情！

臉書恐遭攻擊　驚傳狂刪文災情！

香港三罷示威抗議情勢升高，15日晚間8時許，台灣卻突然傳出有大批網友在臉書的貼文被「大量檢舉下架」，其中部分內容關乎政治議題，被臉書官方偵測，以「貼文違反《社群守則》」為由，全部改定公開對象限定為「自己才能看到」。對此，科技網站INSIDE分析，初步推測並非遭到大規模假帳號檢舉攻擊，可能是演算法bug或是駭客入侵修改。

港府拒延期區議會選舉　示威者上街阻路

港府拒延期區議會選舉　示威者上街阻路

輔仁大學設窗口助赴港台生「專案就讀」

輔仁大學設窗口助赴港台生「專案就讀」

台灣金融業在香港曝險金額又上升了！　重返兆元大關之上

台灣金融業在香港曝險金額又上升了！　重返兆元大關之上

香港中大校長稱「校園遭示威者佔領」　呼籲即時撤離

香港中大校長稱「校園遭示威者佔領」　呼籲即時撤離

關鍵字：

臉書社群守則下架香港陳澍

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

長太美！24歲女律師當街「遭捅10刀」亡

女那邊「詭異蛋腫」！醫一戳…噴泉炸黃膿臭爆

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

即／台網大量下架貼文　臉書調查出爐

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

友人送拉布拉多！2個月垂耳大走鐘

女嬰1歲生日當天送醫…酒店媽滑手機笑看過程

即／大安區車輛自撞分隔島　駕駛失去呼吸心跳

韓勝墨　中華被淘汰明年再拚6搶1

韓營嗆「國家機械」遭記者打臉　尷尬現場影片曝光

孫安佐女友再發聲「暗戳米砂」！

失戀女控性侵！可憐男哭出來：被逆推耶

《聲林之王2》「13取7」總決賽7強完整名單出爐！

更多

最夯影音

更多
竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小
港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面