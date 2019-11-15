桃園議會悍將爆「點池成鑽」　平鎮文中六變更案疑涉弊端？

▲桃園議會悍將舒翠玲，爆「點池成鑽」弊端？（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會藍營悍將舒翠玲，15日在市政總質詢時，質疑平鎮區龍恩里文中六用地，一直以來都是埤塘，但2019年1月24日市長鄭文燦召開會議，拍板定案要在埤塘上填土設立異域故事館，「子彈就大轉彎」！都委會於3月通過變更建商所屬土地為住宅、機關、停車場及人行步道用地。舒翠玲認為其中過程可能涉及不法弊端，已將全案送交監察院調查。

舒翠玲說，這塊3.41公頃的埤塘，在2017年市府開始辦理旁邊道路徵收公聽會前後，傳出有人出價購買埤塘持份，而且逼著其他持份地主以「共有物」分割方式，被拒以後，建商聘請律師提出「變價分割」之訴，原持份地主無錢可購買建商持份，為避免土地被建商以龐大的金錢後盾併吞，遂同意以共有物分割滿載水體的埤塘。

「2017年到2018年不管是都委會專案小組或大會中，均決議將文中六變更為埤塘專用區或公園用地」。舒翠玲說，會議內容也紀錄水務局會同水利會、都發局認定有灌溉需求，不宜縮減埤塘面積。但2019年1月24日市長鄭文燦召開會議，拍板定案要在埤塘上填土設立異域故事館，「子彈就大轉彎」，都委會於3月通過變更建商所屬土地為住宅、機關、停車場及人行步道用地。

舒翠玲不解的是，一個經過專業單位認定具有灌溉滯洪功能的埤塘、一個周遭住戶千人連署要求保留並維持現狀的埤塘、一個其他持份地主及周邊近7公頃農地地主反對縮減的埤塘？為什麼鄭市長不選擇附近其他機關用地興建異域故事館？非要破壞埤塘生態？縮減埤塘面積？而且獨獨變更建商所持有的土地？甚至還以填土工程浩大、需留灌溉水路為由，附帶決議以公辦方式「單獨」辦理市地重劃，埤塘變更，原持份近一甲子的地主居然毫不知情？

「量身訂制毫不遮掩」！舒翠玲懷疑，過去鄭文燦指責縣府時期炒作土地「點池成金」，而如今文中六用地按都委會在2019年6月10日所做決議，建商土地重劃並興建大樓之後，土地利益將近30億元，簡直就是「點池成鑽」，針對此疑點重重的土地變更案，龍恩里民近千人連署與埤塘附近農地地主陳情資料已送交監察院陳情。