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中壢11歲弟擺攤1hr完售！里長規劃愛心捐款　他看全程：懂事到讓人心酸

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記者鄒鎮宇／桃園報導

桃園中壢11歲的均均，因父親病重而獨自外出擺攤賣襪子，經過報導後許多善心人士紛紛到場支援，在均均擺攤1小時內就將襪子購買完畢。當地居民曹宇捷表示，均均非常懂事，成熟的樣子不像正常的小學四年級學生，讓人看了非常心酸。

均均的爸爸受肝病、糖尿病所苦，臥床無法工作養家，11歲的均均為了支撐生活費、醫藥費及房租，獨自一人上街頭擺攤賣襪子，13日第一天擺攤2小時僅賺100元，就笑得合不攏嘴，讓人看了著實心疼。

▲▼中壢11歲弟擺攤1hr完售！里長規劃愛心捐款　他看全程：懂事到讓人心酸。（圖／網友授權提供）

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▲許多善心網友看到報導後立刻到場購買襪子。（圖／網友授權提供）

▲▼中壢11歲弟擺攤1hr完售！里長規劃愛心捐款　他看全程：懂事到讓人心酸。（圖／穩盛電器曹宇捷授權提供）

▲均均的襪子在1小時內完售。（圖／穩盛電器曹宇捷授權提供）

穩盛電器曹宇捷接受採訪表示，均均家及擺攤的位置就在他家2、30公尺處，因此13日回家時就有發現，他也因此跟里長聯繫，這才得知社會局早就關均均家已久，並定期探視、給予幫助。

曹宇捷表示，里長、市議員及家長會會長都到均均家關心，得知均均爸爸還欠醫院醫藥費後，包了紅包希望可以暫解急需；另外，由於均均未成年，在擺攤途中也被員警依規定勸導，他們只好「在旁邊幫忙收錢啊，知道員警是正常執法，但希望可以通融一下」。

均均14日下午4點半開始擺攤，許多熱心民眾早早就到場排隊，希望可以透過自己的一點愛心，讓這名懂事的弟弟早點收攤回家，整攤的襪子也在短短1小時內銷售一空。

▲▼中壢11歲弟擺攤1hr完售！里長規劃愛心捐款　他看全程：懂事到讓人心酸。（圖／穩盛電器曹宇捷授權提供）

▲▼市議員及家長會會長皆包紅包給均均的爸爸。（圖／穩盛電器曹宇捷授權提供）

▲▼中壢11歲弟擺攤1hr完售！里長規劃愛心捐款　他看全程：懂事到讓人心酸。（圖／穩盛電器曹宇捷授權提供）

曹宇捷說，「均均實在太懂事，那個（賣）襪子的事（介紹）他爸爸都不知道」。至於房租方面，曹宇捷也說與房東相識，「里長也認識，都可以溝通處理的」。

記者致電李振榮里長，其助手代接電話表示，里長早已關注均均一家，14日整天也到對方家中關心，由於許多善心人士打電話關心，讓他小1時就接了3、40通電話，實在忙不過來，但目前也與社會局積極規劃愛心捐款的帳戶，希望可以長久地幫助均均父子。

▼里長和社會局規劃愛心捐款，希望可以幫助到均均一家人。（圖／沈少軒授權提供）

▲▼中壢11歲弟擺攤1hr完售！里長規劃愛心捐款　他看全程：懂事到讓人心酸。（圖／沈少軒授權提供）

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