桃園三大廟同時慶典　鎮撫宮有九天民俗技藝團演出　

▲大園區仁壽宮由前立委陳根德（前）擔任董事長，舉辦圓醮慶典。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區、大園區內三間大廟慈護宮、鎮撫宮和仁壽宮，14日起分別舉辦建醮、圓醮慶典活動，搭建的醮壇及歌唱、繪畫等各種比賽活動，陸續展開，使地方上相當熱鬧！其中，鎮撫宮建醮大典暨民眾祈福活動於16日下午6時30分，在桃園區青溪公園對面空地，有「九天民俗技藝團」的戶外演出，歡迎民眾前往觀賞。

▲鎮撫宮由前議長許振澐(左二）擔任董事長。▼建醮大典有九天民俗技藝團演出。（圖／翻攝自網路）

鎮撫宮指出，「九天民俗技藝團」此次的演出，是由桃園市政府文化局主辦的閩南傳統藝術巡演系列活動，正好配合該宮建醮大典暨民眾祈福活動。活動當天九天民俗技藝團將帶來八個不同的演出。

▲慈護宮舉辦舞蹈表演、歌唱比賽。（圖／翻攝自網路）

內容包含莊嚴肅穆的「眾神祈福開台秀」、鑼鼓震天的「氣吞天下」、靈巧舞動的「蜈蚣鼓陣」、驅煞納福的「官將首」、旗舞飄揚的「金鼓喧天‧旗開得勝」、歡欣起舞的「電音三太子」、熱血奔騰的鼓曲「尬陣」、行雲流水上達天聽的「鼓舞大地」等共120分鐘精彩演出。

鎮撫宮由前議長許振澐擔任董事長，座落於桃園區鎮撫街上，供奉主神廣澤尊王，是北台灣最古老的廣澤尊王廟宇。另外，慈護宮座落於桃園區火車站附近，供奉主神媽祖有「桃園媽」之稱，靈驗佑人，信眾相當多。

大園區仁壽宮由前立委陳根德擔任董事長，是大園里的大廟，供奉主神感天大帝（許真君）相傳會醫治百病，在唐山就有「求藥籤」跟著傳到台灣。因此廟內備用藥籤，如有患病者前往求籤，在過去醫療未發達的時候，常有意想不到的療效，使仁壽宮可求藥籤為其特色。