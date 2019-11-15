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桃園台茂「海洋耶誕派對」閃亮登場！　2層樓幻彩珊瑚耶誕樹超吸睛

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▲2層樓高閃亮珊瑚耶誕樹！　桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場。（圖／台茂購物中心提供）

▲海洋風耶誕節來囉！（圖／台茂購物中心提供，下同。）

生活中心／綜合報導

隨著時間步入年底，街道上慢慢有了耶誕節的氣氛，是否看膩了紅綠配的傳統色調呢？位於桃園的台茂購物中心今年斥資500萬，打造美麗夢幻的海洋耶誕主題裝置，邀請大家一起來尋找神秘的蔚藍海洋裡的耶誕派對，主打2層樓高的珊瑚耶誕樹，還有夢幻海馬車、美人魚珍珠貝殼等可愛造景，體驗不一樣的耶誕節！

▼不同的燈光下，耶誕樹會呈現不同的色彩。

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▲2層樓高閃亮珊瑚耶誕樹！　桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場。（圖／台茂購物中心提供）

《幻彩海洋魚群耶誕樹》
在珊瑚森林中，海底的魚群環繞在8米高兩層樓的白色耶誕樹上，魚群的顏色還會隨著時間變化，彷彿彷彿陽光照耀至海洋深處，綻放出美麗的光影。

▼除了純色系，也有漸層的變化。

▲2層樓高閃亮珊瑚耶誕樹！　桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場。（圖／台茂購物中心提供）

《美人魚的珍珠貝殼》
珍珠白的貝殼期待著等待每一位拜訪的美人，大朋友小朋友都可以坐上去，盡情擺出嫵媚或可愛的姿態，留下快樂的回憶！

▼在貝殼中間，想像自己是愛麗兒吧。

▲2層樓高閃亮珊瑚耶誕樹！　桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場。（圖／台茂購物中心提供）

▼小朋友合照很適合。

2層樓高閃亮珊瑚耶誕樹！　桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場。（圖／台茂購物中心提供）

《耶誕鯊魚的藏寶箱》
在五顏六色的珊瑚礁中，可愛的鯊魚裝扮成耶誕老公公，藏寶箱滿滿的金銀財寶，祝福大家珠光寶氣過耶誕、迎新年。

▼鯊魚也微笑歡迎大家來到海底世界。

▲2層樓高閃亮珊瑚耶誕樹！　桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場。（圖／台茂購物中心提供）

《海神的夢幻海馬車》
在特別的耶誕假期中，海神的海馬馬車也變得夢幻可愛了，彩色海馬們拉著大海螺做成的舒適座位，彷彿帶你穿梭整個海洋耶誕派對。

▼雙色海底「馬」車。

2層樓高閃亮珊瑚耶誕樹！　桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場。（圖／台茂購物中心提供）

《耶誕海龜與小丑魚》
在海螺遊戲區裡，討喜的海龜也戴上耶誕帽與小丑魚一起過耶誕，海龜耶誕老公公也有一個寶箱，裡面都是滿滿亮晶晶的耶誕祝福，也希望台灣的海洋永遠美麗。

▼好想打開看看裡面有什麼寶藏。

▲2層樓高閃亮珊瑚耶誕樹！　桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場。（圖／台茂購物中心提供）

除了靜態的展區外，每整點都會有一次「來自海神的耶誕祝福」，在歡樂的耶誕音樂中，絢麗彩光渲染海洋耶誕樹，彩色魚群也會隨著音樂律動變換色彩，還有夢幻繽紛的海洋泡泡秀為耶誕派對增添歡樂氣息，模擬海洋中的泡泡，在派對整點帶給大家有別於一般的雪花秀的全新體驗！

精彩表演別錯過：每天12:00-21:00，燈光秀每整點05分開始，長度約3分鐘；泡泡秀時間在每整點開始，長度約10分鐘。

此外台茂巧妙利用挑空中庭的建築特色，讓大型雪花燈飾由7樓屋頂懸吊至2樓，總高度超過30公尺，樓層間也有由燈條組合成大大小小的閃亮耶誕樹，搭配海龜、貝殼、海星、鯨魚等海洋生物的大型燈飾，透過每層樓往中庭看，都可以感受耶誕新年氣氛。

▼原本寬敞的中庭多了豐富的雪花和海洋生物圖案。

▲2層樓高閃亮珊瑚耶誕樹！　桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場。（圖／台茂購物中心提供）

美麗的海洋需要大家的維護才能永續保存，台茂購物中心也邀請大家一起關懷海洋生態！在1樓的2座梯廳與電梯有「水中芭蕾白鯨區」、「望遠燈塔海豚區」；服務台前地面則有「新生歸巢海龜區」；東側地面上也有「柔軟的舞者烏賊區」，讓親子可以寓教於樂。

▼在進入海底世界前，會先看到沙灘上的海龜。

▲2層樓高閃亮珊瑚耶誕樹！　桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場。（圖／台茂購物中心提供）

▼走在商場裡隨時可以看到可愛的海底世界的造景。

▲2層樓高閃亮珊瑚耶誕樹！　桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場。（圖／台茂購物中心提供）

此外，台茂也發揮企業對社會與環境的影響力，特別在11月30日上午舉辦台茂家庭日「淨」份心力，愛海洋淨灘活動，讓同仁與家屬超過百人共同淨灘以具體行動守護海洋，為環境保護盡一份心力，讓海灘恢復原有的乾淨樣貌。

除了極具特色的海洋風耶誕節外，台茂也精心準備快閃店、親子活動、主題餐廳，讓大家開心慶佳節！

《耶誕派對聚餐_桃園首店+人氣餐飲名店》

台茂本季推出陣容堅強的餐飲名店：來自北台灣首店五星級飯店的川滬料理「漢來上海湯包」、桃園首店新潮的越式料理「沐越Mu Viet」、日本超人氣炸牛排「京都勝牛」；加上人氣名店有日式丼飯專門「開丼」、日式燒肉「原燒O-NiKU」與泰式料理名店「瓦城」。

《耶誕限定快閃店》
即日起至明年1月2日於1F挑空中庭有丹麥珠寶飾品PANDORA與精品巧克力GODIVA耶誕禮盒，都是很好的耶誕禮物選擇。

《親子耶誕系列活動》

B2微笑劇場於11月16日(六)下午有卡通幫幫龍與大樹哥哥見面會；11月18日(日)則有寶寶爬行大賽；12月開始每個週六、日下午2點至5點，在主展場還有美人魚與耶誕老公公陪你一起過耶誕，上傳照片至IG、FB即可免費獲得海洋生物小公仔一個。

▼台茂購物中心。

▲2層樓高閃亮珊瑚耶誕樹！　桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場。（圖／台茂購物中心提供）

【台茂購物中心 尋找海洋耶誕派對】
活動時間：2019年11月15日至2020年1月1日
活動地點：桃園市蘆竹區南崁路一段112號
活動費用：免費參觀

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