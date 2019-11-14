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「我不要搬家…」中壢11歲弟「冷風中擺攤」感冒　病父淚崩

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記者鄒鎮宇／桃園報導

桃園中壢一名11歲男童均均，為了籌出爸爸的醫藥費、生活費及房租，獨自一人在街頭擺攤賣襪子，引起社會關注。均均的爸爸表示，平常鄰居都會幫忙照顧均均，「很感動，沒有看到有人可以照顧我兒子到這樣子」。

「我不要搬！我去賣襪子」均均的爸爸說，房東跟他說房租交不出來，11月就必須搬家，兒子聽到後便主動要上街賣襪子，更因此感冒，除了房租的擔憂之外，因糖尿需要施打的胰島素更讓他頭痛，「兩個禮拜要1000多元，我哪花得起啊」。

▲▼「我不要搬家…」中壢11歲弟「冷風中擺攤」感冒　病父淚崩。（圖／東森新聞）

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▲▼均均的懂事，讓人看得心酸。（圖／東森新聞）

▲▼「我不要搬家…」中壢11歲弟「冷風中擺攤」感冒　病父淚崩。（圖／東森新聞）

均均放棄了課後輔導、校外教學，甚至在上課途中爸爸身體出現狀況，都必須立刻趕到對方身邊。巫姓鄰居表示，常看到均均胸前掛著鑰匙閒晃，詢問後才得知家庭情況，「那你都來阿姨家，阿姨家沒甚麼錢，可是一定有吃的」。

均均爸爸哭著說，看到鄰居幫忙照顧兒子，他非常感動，「很感動，沒有看到有人可以照顧我兒子到這樣子」。由於條件限制，均均一家無法申請低收入戶的補助，所幸慈善協會得知後幫忙批發襪子，讓均均可以有辦法改善家計。

據悉，當地里長已與社會局進行規劃，目標設置愛心捐款帳戶，讓均均可以長久不為生計擔憂，詳細後續還請關注《ETtoday新聞雲》報導。

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