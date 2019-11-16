記者趙蔡州／綜合報導

國民黨最新不分區名單出爐，曾赴大陸參加孫中山紀念大會，排名第4的退將吳斯懷，原先傳出他可能被踢除，但最新名單中仍列在第4位。消息曝光後引發網友熱議，還有許多藍營支持者到吳斯懷的臉書喊話，希望吳可以顧慮總統及立委選情，主動退出國民黨不分區名單，「拜託你顧全大局，退了吧。」

國民黨13日公布第1版本不分區立委名單後，引發黨內基層與外界質疑聲浪不斷，甚至黨內青壯派也親赴黨中央靜坐抗議，要求重新調整。為了弭平爭議，國民黨15日召開臨時中常會調整名單，但最新版本的名單公布後仍有人覺得不妥，其中退將吳斯懷仍續列在第4位引發討論。

▲吳斯懷續留不分區立委名單，「拜託您顧大局」網友狂灌他臉書勸退。（圖／ETtoday資料照片）

有藍營支持者就到吳斯懷的個人臉書喊話，希望吳斯懷能夠考量到總統、立委選情主動退出不分區名單。有人說，「真心拜託，希望你退出不分區，這次選舉很艱難，先贏最重要的」、「先生，你會傷害總統選情的，請自行退出吧」、「千萬不要以私害公了」、「不分區請您主動讓賢吧，總統立法院贏，軍公教才是真贏。」

也有人說，「邱毅都為了大局，自行退出不分區了，您這個大將軍，為何不會為大局著想呢？請您三思，拜託您了」、「託你自己退出好嗎，連邱毅都知道，你別鬧了好嗎」、「為了國民黨好，中華民國好，韓國瑜好，請您學學邱毅吧，留的好名聲。」

▲吳敦義表示，退將赴陸是為國父紀念150歲誕辰，未有失國體，或對國家不忠。（圖／記者李毓康攝）

針對吳斯懷赴陸參加孫中山紀念大會引發爭議。吳敦義表示，3年前國父孫中山150歲誕辰，有很多將領都去北京參加，因為是紀念國父孫中山，也是國民黨總理150歲誕辰，「我覺得他們的目的是很端正的，是為國父、總理紀念150歲誕辰，並沒有在大陸方面有失國體，或者對國家不忠。」

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