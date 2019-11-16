　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳斯懷續留不分區立委名單　「拜託您顧大局」網友狂灌他臉書勸退

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨最新不分區名單出爐，曾赴大陸參加孫中山紀念大會，排名第4的退將吳斯懷，原先傳出他可能被踢除，但最新名單中仍列在第4位。消息曝光後引發網友熱議，還有許多藍營支持者到吳斯懷的臉書喊話，希望吳可以顧慮總統及立委選情，主動退出國民黨不分區名單，「拜託你顧全大局，退了吧。」

國民黨13日公布第1版本不分區立委名單後，引發黨內基層與外界質疑聲浪不斷，甚至黨內青壯派也親赴黨中央靜坐抗議，要求重新調整。為了弭平爭議，國民黨15日召開臨時中常會調整名單，但最新版本的名單公布後仍有人覺得不妥，其中退將吳斯懷仍續列在第4位引發討論。

▲▼國民黨「九三軍人節向軍人致敬活動」說明記者會,八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷。（圖／記者季相儒攝）

▲吳斯懷續留不分區立委名單，「拜託您顧大局」網友狂灌他臉書勸退。（圖／ETtoday資料照片）

有藍營支持者就到吳斯懷的個人臉書喊話，希望吳斯懷能夠考量到總統、立委選情主動退出不分區名單。有人說，「真心拜託，希望你退出不分區，這次選舉很艱難，先贏最重要的」、「先生，你會傷害總統選情的，請自行退出吧」、「千萬不要以私害公了」、「不分區請您主動讓賢吧，總統立法院贏，軍公教才是真贏。」

也有人說，「邱毅都為了大局，自行退出不分區了，您這個大將軍，為何不會為大局著想呢？請您三思，拜託您了」、「託你自己退出好嗎，連邱毅都知道，你別鬧了好嗎」、「為了國民黨好，中華民國好，韓國瑜好，請您學學邱毅吧，留的好名聲。」

▲國民黨臨時中常會,吳敦義出面說明最新國民黨不分區名單。（圖／記者李毓康攝）

▲吳敦義表示，退將赴陸是為國父紀念150歲誕辰，未有失國體，或對國家不忠。（圖／記者李毓康攝）

針對吳斯懷赴陸參加孫中山紀念大會引發爭議。吳敦義表示，3年前國父孫中山150歲誕辰，有很多將領都去北京參加，因為是紀念國父孫中山，也是國民黨總理150歲誕辰，「我覺得他們的目的是很端正的，是為國父、總理紀念150歲誕辰，並沒有在大陸方面有失國體，或者對國家不忠。」

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

►周末限時超殺價，2200必收日本妹抗老神器「資生堂百優乳霜」～

ET快訊
臉書找到原因了！台網大量違規「下架貼文」　調查結果出爐
吳敦義嗆張善政「再講就黨紀處分」　中常委傻眼：可是…他無黨籍
《聲林之王2》「13取7」總決賽7強完整名單出爐
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨不分區名單誰選的？「關鍵7人小組」曝光　蔡正元怒：我很不滿馬英九

吳斯懷續留不分區立委名單　「拜託您顧大局」網友狂灌他臉書勸退

民進黨看見韓國瑜買房「見獵心喜」　孫大千點出原因

「蔡賴配」呼之欲出！蔡英文北高競總成立　16日合體賴清德

韓國瑜快學！小英財產Google就有　2招回應財產爭議、不扯國家機器

懶人包／你的政黨票要投給誰？　藍、綠、黃不分區立委名單一次看

快訊／洪簡廷卉遭假訊息攻擊　民進黨深夜發聲明致歉

陳其邁盯手機關心中華隊打美國：台灣選手值得喝采

被爆李佳芬「貴婦團」助買房　曹綺年發聲明回擊：這樣的標準就是閨蜜？

吳敦義警告張善政「再講就黨紀處分」　中常委傻眼：可是…他無黨籍

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

「星宇航空」4.5分安全影片曝光！像在看3D皮克斯動畫

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

和女兒午睡...她突「踢腳亂爬」幫蓋被＋溫柔拍背哄睡超貼心！

77歲張秀雄「道路救命活菩薩」　8年來擦遍北台灣15萬面反光鏡

弟弟痛哭爆音！二哈放棄齊哀號 汪保母顧嬰懷疑狗生：我容易嗎

去了就著迷！外國人勸「不要去台灣」 深入北中南13景點...網：感動到哭

國民黨不分區名單誰選的？「關鍵7人小組」曝光　蔡正元怒：我很不滿馬英九

吳斯懷續留不分區立委名單　「拜託您顧大局」網友狂灌他臉書勸退

民進黨看見韓國瑜買房「見獵心喜」　孫大千點出原因

「蔡賴配」呼之欲出！蔡英文北高競總成立　16日合體賴清德

韓國瑜快學！小英財產Google就有　2招回應財產爭議、不扯國家機器

懶人包／你的政黨票要投給誰？　藍、綠、黃不分區立委名單一次看

快訊／洪簡廷卉遭假訊息攻擊　民進黨深夜發聲明致歉

陳其邁盯手機關心中華隊打美國：台灣選手值得喝采

被爆李佳芬「貴婦團」助買房　曹綺年發聲明回擊：這樣的標準就是閨蜜？

吳敦義警告張善政「再講就黨紀處分」　中常委傻眼：可是…他無黨籍

CBA／林書豪「投不進」對手全買單　江蘇慷慨捐公益

最兇學士服照！國立女大生「南球炸裂」比例超邪惡　網：犯滿畢業

驚見工人「擅闖房間」躺床睡　妹子大怒：都告知休息在1樓了

CBA／豪哥夠力領軍衝　翟曉川：林書豪就是發動機

痛！貴陽巴士淫狼露下體磨蹭女乘客　遭14歲女鎖喉制伏

國民黨不分區名單誰選的？「關鍵7人小組」曝光　蔡正元怒：我很不滿馬英九

吳怡農推軍事改革「步兵連彈匣都沒換過」　館長：美軍打靶一直幹譙

「拜託你快來！」台中妹深夜Uber求救　司機看地點嚇慘：撐住

吳斯懷續留不分區立委名單　「拜託您顧大局」網友狂灌他臉書勸退

奇幻彩色洞穴、地底下的藍色銀河　8個超夢幻自駕旅行路線

蔡依林低胸禮服爆出北半球！　美照拍攝花絮曝光...網笑翻：辛苦了

政治熱門新聞

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

韓營嗆「國家機械」遭記者打臉　尷尬現場影片曝光

幕後／反吳派集結號召16日下架吳敦義

韓國瑜快學！小英財產Google就有　2招回應財產爭議、不扯國家機器

謝龍介墊15名　韓粉傻眼：吳要他陪葬

民進黨致歉：洪簡廷卉遭假訊息攻擊

藍、綠、黃不分區立委名單一次看

被爆貴婦團助買房　曹綺年發聲明回擊

「蔡賴配」呼之欲出！蔡英文北高競總成立　16日合體賴清德

宋楚瑜不把門票給王金平理由曝光

民進黨看見韓國瑜買房「見獵心喜」

吳斯懷換不掉　理由竟扯「軍中倫理」

吳斯懷留不分區名單　網留言勸退

宋楚瑜：韓國瑜「不是蓋被子就是講粗話」

更多熱門

相關新聞

藍營最新不分區排16　謝龍介：將選黨主席

藍營最新不分區排16　謝龍介：將選黨主席

針對國民黨不分區立委名單調整，國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介15日晚上表示，感謝黨中央這麼重視謝龍介，把他排在國民黨立法院席次實質過半的關鍵角色，他勇於承擔願奉獻一己之力，為國民黨在立法院過半而努力，並將參選黨主席。

國民黨修正不分區名單洪秀柱肯定憂心期待

國民黨修正不分區名單洪秀柱肯定憂心期待

謝龍介墊15名　韓粉傻眼：吳要他陪葬

謝龍介墊15名　韓粉傻眼：吳要他陪葬

吳斯懷換不掉　理由竟扯「軍中倫理」

吳斯懷換不掉　理由竟扯「軍中倫理」

【不分區下修13】吳敦義掛在安全名單邊緣

【不分區下修13】吳敦義掛在安全名單邊緣

關鍵字：

吳斯懷不分區名單立委2020總統大選2020立委

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

女那邊「詭異蛋腫」！醫一戳…噴泉炸黃膿臭爆

友人送拉布拉多！2個月垂耳大走鐘

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

長太美！24歲女律師當街「遭捅10刀」亡

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

即／台網大量下架貼文　臉書調查出爐

孫安佐女友再發聲「暗戳米砂」！

失戀女控性侵！可憐男哭出來：被逆推耶

下周大變天　2地區濕冷3天不到20°C

默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸

即／北市男自撞分隔島　送醫搶救不治

女嬰1歲生日當天送醫…酒店媽滑手機笑看過程

16天性侵11人！惡狼蹂躪姐弟逼互看

更多

最夯影音

更多
光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流
想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

「星宇航空」4.5分安全影片曝光！像在看3D皮克斯動畫

「星宇航空」4.5分安全影片曝光！像在看3D皮克斯動畫

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面