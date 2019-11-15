影／示威者運送汽油彈！中大二號橋砸私家車「全面燃燒」…火光照亮校園

記者游宗樺、柯振中／台北–香港 連線報導

香港許多示威者15日持續「三罷」活動，封閉香港各區的主要幹道，與警方發生激烈衝突。根據最新消息，有示威者利用廂型車將汽油彈運載到中大，對著中大二號橋的路口進行投擲，砸中停在入口處的車輛，導致現場傳出爆炸聲，火勢劇烈燃燒，讓校園被火光照亮。

▲中大二號橋入口陷入火海。（圖／記者游宗樺攝）



示威者11日發起「三罷行動」，封閉香港多地的主要幹道，禁止車輛通行；而香港中文大學校區12日爆發劇烈警民衝突，甚至有民眾朝警方丟出汽油彈，對著中大二號橋橋面下的吐露港公路投擲物品，阻擋車輛前進。

▼許多示威者15日在中大聚集。（圖／記者游宗樺攝）



示威者15日一度開放吐露港公路南北各一線車道，以此做為交換條件，希望港府不會延後或取消24日的區議會選舉，不過這項提議稍早遭到拒絕，因此示威者再度封閉吐露港公路。

有示威者15日晚間9點左右利用廂型車載運汽油彈，將汽油彈等物資送到中大校園內，朝著中大二號橋的入口投擲汽油彈，砸中停放在二號橋入口的一輛汽車，導致現場不斷傳出爆炸聲，現場陷入一片火海，讓校園被火光照亮。

根據最新消息，中大二號橋入口處起火後，消防局隨即到場，順利將火勢撲滅。

▼消防隊趕到現場將火勢撲滅。（圖／記者游宗樺攝）



►周末限時超殺價，2200必收日本妹抗老神器「資生堂百優乳霜」～

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！