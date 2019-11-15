悍拒中大示威者條件！政務司長：港府將採取更果斷措施制止暴亂

記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中風波持續升溫，港府15日下午約6時召開跨部門記者會，政務司司長張建宗表示，面對局勢進一步惡化，政府將採取更果斷措施以制止暴亂，希望社會盡快回復正常，這是首要任務。

綜合港媒報導，張建宗指出，近日示威者的行為加劇，暴力進一步升級，令東鐵、海底隧道及吐露港公路等連續多日被癱瘓，然而又單單在中大發現多達400枚汽油彈，嚴重影響市民上下班以及學生上下課。

▲香港九龍塘「又一城」商場，12日多名黑衣人破壞。（圖／路透，下同）



他又稱，一名70歲清潔工在午休時間，疑似被不同政見的市民用擲磚擊中頭部，不治身亡，此種行為「十分兇殘」，並代表政府向死者家屬人致以深切慰問，也提供適當協助。

「國家主席習近平持續關注香港情況」，張建宗表示，香港持續發生的種種暴行是嚴重破壞香港繁榮穩定、嚴重踐踏法治和社會秩序及嚴重挑戰「一國兩制」的原則底線。「面對局勢近日進一步急劇惡化，特區政府一定會採取更果斷的措施，制止暴亂」，希望社會盡快回復正常，這是首要任務。

此外，警務處長早前據《公安條例》委任一批懲教署人員為特別任務警察，以增加警方的人手和力量。張建宗透露，警務處以先行先試模式加入懲教署人員，不排除日後會加入其他紀律部隊人員。他還說，為了齊心協力，共同遏制暴力，特區政府的紀律部隊，包括海關、消防處、飛行服務隊、入境處、懲教署，我們會將自己分內的工作盡最大努力，支持警隊依法止暴制亂。

佔據中文大學二號橋的示威者要求政府24小時回應訴求（包括釋放所有被捕者、成立獨立調查委員會及不會取消或延遲區選），否則會再堵塞吐露港公路。張建宗強調，出行權涉及市民福祉，政府不會答應任何條件，當局會採取必要行動，盡力確保市民出行的安全與權利。

張建宗重申，政府對公務員違法是「零容忍」，如公務員參與違法活動，被捕後仍能如常返回崗位工作，社會是難以接受，因此當局決定，相關公務員會被即時停職。他說，特區政府對區議會選舉的立場，一直是要盡最大努力，舉辦一場公平、公正、安全和有序的選舉。

▲張建宗表示，面對局勢進一步惡化，政府將採取更果斷措施以制止暴亂。（圖／記者游宗樺攝）

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