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影／港府拒承諾不取消、延期區議會選舉　示威者晚間再度阻路

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游宗樺、宋良義／香港報導

香港反送中示威者11月11日發起「三罷行動」，封閉香港各區的主要幹道，不准車輛通行，而在12日時，中文大學校區爆發激烈警民衝突，有民眾向警方扔出汽油彈，並朝2號橋橋面下的吐露港公路丟擲物品，阻擋車輛行進。

▲▼香港1115上街遊行示威。（圖／記者游宗樺攝）

▲許多港民15日上街遊行示威。（圖／記者游宗樺攝）

示威者15日一度重新開放吐露港公路南北各一線車道，但交換條件是港府要承諾不會取消或延後11月24日的區議會選舉，但由於政務司司長張建宗表示，拒絕答應任何條件，吐露港封路晚間7時許再度封閉。

示威者15日凌晨3時許召開記者會，由3名蒙面的示威者讀出聲明，表示為向市民釋出善意，將在當日清晨6時許重新開放吐露港公路，讓南北向各一車道通行24小時，同時要求港府要在這24小時內做出承諾，不會取消或延期11月24日舉行的區議會選舉，否則將會重新封閉吐露港公路，但是港府5時許召開記者會，張建宗說，不會答應中文大學示威者的任何條件。

示威者不滿張建宗回應，於是再度封閉吐露港公路，許多行經該路段的車輛受阻，塞在路面動彈不得，中文大學2號橋面上的示威者拿起大聲公，向公路上的車輛喊話，要他們迴轉離開，並且準備汽油彈及多項物資，以抗擊可能的警方行動。

有駕駛下車與示威者在橋上對罵，還有機車騎士試圖衝過封鎖，甚至一度成功跨越。

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