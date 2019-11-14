桃園美食外送員搶快迴轉撞機車母子　子慘遭機車壓！路人搶救

▲桃園美食外送再度傳出搶快車禍意外，林姓送餐員13日晚上在桃園區外送時，疑因搶快迴轉撞上一對騎機車母子，現場怵目驚心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓美食外送員13日晚間騎車外送服務時，在桃園區南平路段時疑因搶快迴轉不慎撞上一對共乘機車母子，根據民眾提供影片，其中小孩一度被壓在機車下方，案發後，路人緊急將母子拉出，林姓外送員則一臉茫然，所幸3人均僅受輕傷無大礙，警方已調閱監視畫面釐清責任歸屬。

警方指出，24歲的林姓男子13日晚間6時許騎機車外送行經南平路段，疑似未注意前車又在南平路迴轉，不慎與直行的吳姓女騎士對撞，當場2車都摔車，由於正值下班尖峰，車流非常大，路人目睹車禍後，趕忙將被機車壓住的吳姓母子拉出，林姓外送員摔倒後一臉茫然，還擔心外送食物是否毀壞。

有目擊民眾PO網透露，車禍發生瞬間，小孩被壓在機車下，路人見狀趕緊幫忙，外送員疑似搶快在路口迴轉撞上母子，根據後方行車記錄器畫面，林姓外送員在路口迴轉，可能沒看到對向直行吳姓母子機車直接撞上，3人同時摔車，還好雙方速度並不快，僅受皮肉挫傷。

▲桃園市林姓美食送餐員13日晚上在桃園區疑因搶快迴轉撞上一對騎機車母子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局表示，林男騎乘機車由南平路往經國路方向行駛，吳姓母子騎機車沿南平路往中正路直行，雙方在南平路、新埔六街口發生車禍，吳與小孩、林男3人都受到擦傷，警方調閱路口監視器與後方行車記錄器畫面，正在釐清肇事責任歸屬。

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