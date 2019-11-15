永仁高中群聚腹瀉案檢驗結果非屬食品中毒　教育局提醒積極防疫

▲台南市永仁高中群聚腹瀉案，衛生局公布檢驗結果非屬食品中毒，教育局提醒各校積極防疫。（圖／記者林悅翻攝）





記者林悅／台南報導

台南市永仁高中2019年10月30日發生多名師生出現嘔吐、腹痛、腹瀉跟發燒症狀就醫治療，經衛生局公布檢驗結果，認為非屬品中毒。

教育局指出，衛生局採驗葷、素食物檢體12件及人體（糞便）檢體10件中，人體檢體有3件檢出諾羅病毒陽性，食物檢體中有3件檢出仙人掌桿菌超出容許標準，但尚無具體事證判斷食品中毒因果關係。教育局提醒，目前為諾羅病毒感染高峰期，各校應加強防疫，避免群聚感染。

教育局表示，針對近期發生的學校群聚腹瀉事件，人體檢體化驗結果均發現諾羅病毒是引發的主因，再次提醒各校自「防疫」與「午餐管理」兩大面向預防改進。

教育局宣導各校師生於用餐前後、如廁後，皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，勿共食、共用碗盤茶杯、勤洗手及落實生病應戴上口罩等衛教措施，也請各級學校辦理各項校內外活動，加強防治工作，師生若有症狀應儘速就醫，以防治疫情。

另提醒學校檢視「學校午餐管理機制」每個環節，自「食材採購驗收」、「食品製備」、「午餐運送食用」到「食品留樣」，盤點廚工、營養師、午餐執行秘書、餐點配送人員、配發菜餚師生應注意的衞生防護工作落實，積極面對檢討每個環節可能疏失，以維護師生健康。