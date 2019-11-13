影／香港教育局宣布明日幼兒園、中小學停課！三罷影響交通及安全

▲香港中文大學11月12日警民衝突，現場宛如戰場。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

香港網友發起三罷（罷工、罷課、罷市）活動第3日，多處交通受到影響，多所大學宣布停課。香港教育局今（13）日下午宣布，全港學校（包括幼稚園、小學、中學及特殊學校）將於明（14）日停課，以策安全。

綜合港媒報導，教育局發言人表示，局方一直以學生的安全及福祉為首要考慮。在停課期間，各學校必須保持校舍開放，並安排教職員在安全情況下回校照顧學生，如果家長有需要送子女返回學校，可繼續送子女返校，並在途中注意安全，以及與學校保持溝通。





▲香港先前有許多學生參與示威抗議。（圖／路透社）

發言人又指出，教育局強烈譴責此等故意危害學童安全、剝奪學生學習基本權利的行為。教育局也強烈呼籲示威者立即停止所有暴力行為，盡快令社會回復秩序，讓學童安全上學。對於有教師工會不但不譴責暴力示威者，甚至將責任只推卸給警方，教育局認為有關言論實在有違教育工作者應有的專業態度。

教育局再次呼籲，學童留在家中，不要在街上流連，遠離危險，更切勿參加違法活動。教育局會繼續跟進明日及往後的最新發展，適時為學校提供進一步指引及支援。局方再次感謝所有緊守崗位的教育工作者。

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▲香港學校14日停課。（圖／翻攝自香港特別行政區政府官方網站）