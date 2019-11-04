護國神犬超萌LINE貼圖上線！　中華電信攜農委會號召全民拚防疫

▲帥萌的檢疫犬化身護國神犬LINE貼圖，還和中華電信寶寶同框賣萌，16款情境全部亮相，就要號召全民一起防疫守護台灣。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／採訪報導

檢疫犬Jeff對著行李四周聞啊聞，嗅出暗藏的違規品立刻坐下，連裝過食物的袋子都不放過，專業執勤的帥氣萌樣，也首度化身「護國神犬」LINE貼圖！10/29上午10點正式上線，要透過貼圖的正面能量，號召全民一起來防疫，而重要推手就是中華電信和農委會。

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▲▼檢疫犬首次化身護國神犬LINE貼圖，還在上線記者會現場示範檢疫工作。（圖／記者謝婷婷攝）

中華電信近年積極推動台灣通信服務和5G發展，並提供民眾安全與美好的生活環境為使命，眼看亞洲已經有10國，爆發非洲豬瘟疫情，台灣的邊境防疫更不容忽視，這次始終秉持著守護台灣的理念，攜手農委會推出免費貼圖。

中華電信總經理郭水義說：「貼圖大家在LINE使用的頻率很高，透過這樣子的下載貼圖以後，透過這些生動的素材，大家應該可以有效的去看到說，我們透過這樣子的貼圖相傳，可以讓這個防疫活動，做的更扎實更滴水不漏。」

▲▼中華電信攜手農委會推出護國神犬超萌LINE貼圖，號召全民一起拚防疫守護台灣。（圖／記者謝婷婷攝）

16款情境貼圖全部亮相，有認真執行檢疫任務的「I'm watching you」、「這不單純喔」，也有展現米格魯品種檢疫犬好吃特質的「求餵食」、「霸託」，另一大吸睛點是和中華電信寶寶同框賣萌，超實用表情貼圖，只要加入中華電信LINE官方帳號，免費下載使用180天。

▲▼16款情境貼圖全部亮相，有認真執行檢疫任務的「I'm watching you」、「這不單純喔」。（圖／翻攝自中華電信記者會現場）

為了慶祝貼圖上線，11/4~11/11綁定升級中華電信LINE VIP，還可以獲得刮刮樂一張，還有西班牙NBP除蚤噴劑、全聯、7-11禮券、Hami Point等萬份好禮等你試手氣，活動結束後還加碼抽SOGO五千元禮券。

▲▼ 護國神犬超實用貼圖，還和中華電信寶寶同框賣萌，只要加入中華電信LINE官方帳號，免費下載使用180天。（圖／記者謝婷婷攝）

除了手刀下載貼圖，用超萌力量一起防疫守護台灣，ETtoday好朋友放閃音樂節也有好康活動，當天來到攤位完成指定任務並綁定帳號，就享有乙次寵物溝通師免費諮詢服務，拉近您與毛小孩的距離！

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1.中華電信寶寶X護國神犬萌日常LINE貼圖攤位



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