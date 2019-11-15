眼鏡蛇路邊遭輾斃！大伯撿回家分屍煮菜…下秒蛇頭睜眼「毒液射他臉」

▲阿伯遭斷頭的眼鏡蛇噴射毒液，射中左眼。（圖／CFP，示意圖。）



記者柯振中／綜合報導

大陸浙江溫州市日前發生一起死蛇噴毒液的事件，58歲的陳姓阿伯在馬路上發現一條死去的眼鏡蛇，因此想要帶回家下菜，沒想到把蛇頭剁下準備拋棄時，蛇頭突然張開嘴巴，朝著他的臉噴出毒液，導致他的左眼被噴中，差點就失明了。

綜合陸媒報導，這起事件發生在11月12日，58歲的陳姓阿伯農村的生豬養殖戶，他當天準備回家時，在離家不遠的的馬路上發現一條剛被車輪輾死的眼鏡蛇，於是將蛇抓了起來，發現蛇的重量相當夠，因此決定帶回家入菜。

陳姓阿伯回家後，用剪刀將蛇的頭剪下，隨後將蛇處理成一塊一塊的蛇肉，大約處理了15分鐘的時間，處理完畢後，陳阿伯拿出鉗子，準備將蛇頭拎到屋外埋到土裡，沒想到翻動蛇頭時，該條蛇的眼睛突然睜開，讓陳阿伯當場嚇傻。

▼58歲大伯遭眼鏡蛇毒液噴射，雙眼差點失明。（圖／翻攝《今日頭條》）

陳阿伯指出，「蛇眼睛忽然張開，瞪著我，然後嘴巴噴出毒液來」，大約噴了約一公尺遠，他因為閃避不及，左眼遭到噴濺，瞬間覺得如同被火灼燒過，相當疼痛難耐，「我爬到水缸邊上，用水洗了很久。」

不過，清洗了一段時間，陳阿伯仍覺得左眼疼痛，甚至漸漸影響到右眼，因此趕快告訴家人，一同前往當地的蛇類研究所求助。

當地蛇類研究所的所長指出，由於眼鏡蛇噴射的毒液毒性極強，陳阿伯被送來時，眼睛黏膜相當紅腫，已經影響到另外一隻眼睛，如果不是因為及時得到救治，陳阿伯的兩隻眼睛都可能會失明。

▼58歲大伯遭眼鏡蛇毒液噴射，趕忙前往當地的蛇類研究所救治。（圖／翻攝《今日頭條》）



蛇類研究所所長說明，所內每年都會遇到類似的案件，而「肇事」的蛇類以眼鏡蛇、百步蛇為主，因為蛇類的神經非常豐富，就算把蛇頭剪下來，但神經很可能尚未死去，還有一些反應能力，眼睛在一段時間內對光線仍有感應，當時蛇頭可能是以為陳阿伯要進行攻擊，才會本能地進行防衛動作。

對此，浙江自然博物館兩棲爬行動物專家陳蒼松說明，讓這種條件反射作用的神經在蛇的肢體上，蛇的頭部斷裂後，各個器官在一定時間內還能單獨維持原有的動作、功能，所以被斬斷的蛇頭如果被觸碰，還是可能進行條件反射；人類靠近時，冷血的蛇頭可能感知到溫度的變化，引起條件反射，做出咬人的動作。

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