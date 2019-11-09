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他眼睛乾澀看醫生　檢查驚見「蠕動中白胖蟲」3根睫毛20多隻！

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▲廈門一位患者眼睛乾澀，檢查發現睫毛中有20多個螨蟲。（圖／翻攝看看新聞，下同）

▲廈門一位患者眼睛乾澀，檢查發現睫毛中有20多個螨蟲。（圖／翻攝看看新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

廈門一位65歲的陳伯伯近來覺得眼睛乾澀、不舒服，因此前往醫院檢查，醫生發現他得了眼瞼炎（Blepharitis），用顯微鏡一看發現，他的3跟睫毛上有20多個白胖蟎蟲，還在蠕動中。

根據《看看新聞》8日報導，廈門大學附屬廈門眼科中心眼表及角膜病專科副主任醫師商旭敏介紹，陳伯伯因為眼睛不舒服，不時有異物感，因此來求診。經過檢查後判斷，陳伯伯患上了眼瞼炎，這是一種發生在眼瞼邊緣皮膚的慢性炎症。而這種炎症的罪魁禍首就是蟎蟲。

▲廈門一位患者眼睛乾澀，檢查發現睫毛中有20多個螨蟲。（圖／翻攝看看新聞，下同）

商旭敏說，「我們一般檢查都是在四個眼皮上，每個眼皮上拔三根睫毛，總共是十二根睫毛，但是發現他的眼睫毛上，蟎蟲有二十多個。」他也指出，一般年紀大的更容易長蟎蟲，用眼多用眼疲勞、熬夜、電腦手機用得多等，也更容易長蟎蟲，養寵物的話也需要注意。

但商旭敏也透露，眼睛長蟎蟲，其實非常常見，普通人眼中都會有少量蟎蟲存在，不必過於擔心。一般而言，如果眼瞼各拔3根睫毛，有3條或是超過3條以上蟎蟲就需要注意了。陳大伯本身年紀較大，免疫力低下，眼部更容易感染蟎蟲，另外，在日常生活中，可能沒有注意床單枕巾的衛生，導致蟎蟲繁殖活躍 。

商旭敏最後提醒，當出現眼部乾癢、分泌物增多、睫毛脫落這些症狀，上述易感人群要特別關注，建議到醫院進行諮詢、治療，切勿盲目亂滴眼藥水。此外，平時還要保持良好的個人衛生和作息習慣，多注意用眼衛生。

▲廈門一位患者眼睛乾澀，檢查發現睫毛中有20多個螨蟲。（圖／翻攝看看新聞，下同）

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