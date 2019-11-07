戴角膜塑型片+點眼藥水！9歲女童矯正近視2年「左眼失明」　醫判賠903萬

▲台北1名9歲女童因近視前往眼科求診，在配戴角膜塑型片後卻因醫療疏失，導致左眼失明。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

台北1名9歲女童因近視前往某眼科求診，在醫師建議下配戴角膜塑型片，後來因眼睛不適，有再搭配類固醇點用，整個治療時間長達2年。但女童最後因眼壓過高，在誘發青光眼後左眼失明，右眼視力也僅剩下0.16。女童及父母提告求償，台北地院判眼科診所、醫師應連帶賠償903萬餘元，仍可上訴。

女童父母表示，女童2013年時因近視到關心眼科求診，當時醫師建議可自費搭配「角膜塑型術」診療，再經討論後，女童開始長期配戴「夜戴型角膜塑型隱形眼鏡」，但配戴過程中都會感到不適，出現紅腫、癢痛等症狀，因此回診時醫師開了類固醇藥水讓她搭配使用，同時囑咐女童繼續配戴塑型片。

女童從2013年2月開始花整整2年的時間配戴塑型片，同時還搭配類固醇眼藥水抑制腫痛，但隨著時間過去視力卻沒有好轉，2015年2月時她左眼視力急速退化，到台大醫院就診後，經診斷確認是眼壓長期過高，誘發青光眼、造成視神經受損，最終不幸地，女童左眼失明確定，右眼視力也僅剩0.16。

女童父母認為，女童長期點用類固醇但醫師卻沒有定期監測眼壓，事前也未告知使用類固醇有高風險失明可能，放任管理下才導致女童失明，認為揚醫明顯有過失，提告求償診所及醫師應賠償女童2085萬元、女童父母各200萬元精神撫慰金。

眼科診所法庭上辯，女童先前看診時，主動說要戴角膜塑型片，他花1個小時仔細評估後才同意配戴，且他提供的塑型片為衛服部核可，女童媽媽當下也已簽定視力矯正同意書。而配戴過程中他也表示過，一旦出現不適就停止配戴並回診，這部分同意書的捍衛教手冊也都有詳細說明。

醫師在法庭中表示，他會開類固醇給女童是因她有出現過敏性結膜炎症狀，開藥前他已透過細隙燈、觸診方式檢查女童眼壓，開藥後也有告知女童點藥期間為3天，眼睛癢再點，不癢就停藥，且經他確認，那罐藥並不會導致眼壓升高，認為自己已善盡診療義務。

法院審理時認為，醫師2年來一共開了22次類固醇用藥給女童，經查，藥物仿單上明明就有註明長期使用會導致眼壓升高、青光眼等疾病，但診所處方收據上卻沒任何警語或副作用說明，倘若醫師有明確告知風險，父母基於愛女心切，就不可能讓女童長期點用，對此認定醫師沒有盡到告知義務。

醫師又辯，處方收據一般都會記載該藥物含有類固醇，而一般人也應該都具備「類固醇不宜長期使用」的常識。法官認為，醫師說詞顯示他無視醫療專業和注意義務，身為1名醫師本應把藥物效用和治療風險告知病患，故不採信他的說詞。

法官諮詢榮總、衛福部醫審會的鑑定意見後認為，長期使用類固醇眼藥水本應定期檢測眼壓，但根據女童診所病歷，完全沒有檢測紀錄，明顯有疏失，最後判醫師和診所須負賠償責任，賠償女童803萬餘元、女童父母親各50萬元，共計903萬餘元。

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