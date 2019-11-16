快訊／不分區唯一被刷掉！張顯耀揚言申訴：我沒有被通知時間、地點

▲張顯耀。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨16日召開中央委員會，針對不分區立委名單同意權進行投票。但新入榜排第17名、曾惹出共諜風波的張顯耀，因沒有準時到場，一度引起部分中央委員不滿。根據最後投票結果，張顯耀獲得57張同意票，106張不同意票，成為唯一被刷掉的不分區立委提名人。張顯耀受訪時解釋說，沒有被通知到時間、地點，絕對沒有不尊重會議，稍早抵達時也一一向中央委員致歉，並表示將跟中央申訴、看用什麼方式處理。

國民黨中常會不分區立委名單15日召開臨時中常會進行調整，包括刪除前立委邱毅，具財經專長的曾銘宗改列第1名，前總統府發言人陳以信順利擠進第10名，黨主席吳敦義退到第14名，挺韓的台南市議員謝龍介則移至第15名，前陸委會副主委張顯耀排第17名。16日召開中央委員會，列入不分區的34名候選人在會中自我介紹一分鐘，最後由210名中央委員投票決定。

不過，張顯耀在所有被提名人自我介紹一分鐘的階段並沒有到場，一度引發中央委員不滿表示，「是不尊重還是沒有要當不分區立委？請給個說法，也希望謝龍介留下，並放在安全名單」，直到接近十一點、投票將近截止時，張顯耀才現身，並一一向出席的中央委員握手致歉。

根據最後投票結果，排名第17位的前陸委會副主委張顯耀獲得57張同意票，106張不同意票，成為唯一被刷掉的不分區立委提名人，由排名第17位的國民黨全國黨代表牛春茹遞補。

張顯耀受訪時表示，他沒有被通知到，是剛剛有媒體詢問他怎麼沒來，才臨時趕到，「可能因為我是臨時補上的，他們忘了通知我，我相信，也能體諒」，接著他沈默了8秒並說，「昨天黨中央有位主管打給我，但也沒講得很清楚說我被納入。」

針對共諜案，張顯耀則拿出北檢文件表示，結論寫著張顯耀全部達成上級交待任務，包括ICAO、RCEP，設定的目標都達成了，國家利益沒有受到任何損害，且達成國家交代任務，「我要再次跟大家報告，我在中國大陸沒有任何一塊錢投資，我家人到現在沒去過中國大陸，所有交代我的工作，都是上級交代」，說到此處一度哽咽。

張顯耀表示，現在最大的問題就是經濟跟兩岸，一體兩面，我相信會在這裡，我更願意跟陳明通公開辯論，跟民進黨任何一位大陸事務部主任辯論兩岸問題，「我對得起這個黨跟國家，現在是中華民國終局之戰，這個選票決定我們的未來，兩岸關係中華民國的生存安全跟未來發展。」

根據投票規則，每一位中央委員可對34名不分區候選人勾選「同意票」或「不同意票」，採不記名投票，若該名不分區候選人的「不同意票」達二分之一，提名資格將會被撤銷。

▼國民黨不分區立委。（圖／國民黨提供，點圖可放大）



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