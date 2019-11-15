看反毒展在地美食大放送！　阿璋肉圓+85度C咖啡免費吃

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▲看反毒展打卡送阿璋肉圓及85度C咖啡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲看反毒展打卡送阿璋肉圓及85度C咖啡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

由法務部、教育部及國立自然科學博物館共同建置的反毒行動博物館特展，正在彰化縣立圖書館前展出，將於24（日）14時至16時，舉辦「小小正義使者反毒趣」活動，只要前往參觀並打卡，即可當場領取阿璋肉圓及85度C咖啡兌換券，現場另有小哈雷電動車騎乘體驗及宣導遊戲攤位，歡迎大小朋友一起參觀。

▲看反毒展打卡送阿璋肉圓及85度C咖啡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲學生看反毒展。（圖／記者唐詠絮翻攝）

目前動博物館車內除了展示偽裝之新興毒品樣態、毒害影像、實際染毒案例之外，還可體驗毒駕情境、模擬吸毒後面貌、電腦遊戲等等，透過活潑有趣的互動科技讓參觀者進一步認識毒品真相，進而遠離毒害。

▲看反毒展打卡送阿璋肉圓及85度C咖啡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲學生看反毒展。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣府指出，截至今年的10月初，聯合國毒品與犯罪辦公室官方所通報的新興影響精神物質(NPS)項目已超過976種；從我國的鑑定案例中，毒品咖啡包內普遍鑑定出3種以上的新興毒品，這種藥物混合使用對人體的健康危害十分劇大，近三年相關致死案例已超過210件，顯示新興毒品嚴重影響吸食者的身心，因此認識毒害是反毒當務之急。

▲看反毒展打卡送阿璋肉圓及85度C咖啡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲學生看反毒展。（圖／記者唐詠絮翻攝）

除此之外，警察局致力推動「新世代反毒策略」，透過綿密的緝毒網絡及警民友善互動的基礎下，全力動員緝毒，從社區掃除毒害，108年1至10月計緝獲涉嫌毒品犯罪1,929人，查扣毒品2,311公克。要建構安全的生活環境，除了警方的努力，也需要社會大眾勇敢發聲，警察局籲請全民共同維護我們的居住品質，如在居住環境有發現疑似毒品的人事物，請撥打110，讓「反毒友善通報網」更加堅實。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

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