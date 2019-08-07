

▲一芳，吳寶春，85度C都因「兩岸議題」掀網路論戰。（圖／合成圖)





記者黃士原／台北報導

因為香港罷工、不合作運動延燒，讓一芳台灣水果茶5日在微博發表「支持一國兩制」聲明，引發大批網友不滿，接連灌爆一芳臉書，google也狂刷負評。其實，不只一芳，吳寶春、85度C也曾因「兩岸議題」掀網路論戰，也有網友發起拒買運動。





▲一芳水果茶「一國兩制」引起風波，也影響到加盟店的生意。（圖／黃士原攝）

一芳台灣水果茶5日在微博發文，直指香港20家門市的「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」聲明文，引發網友不滿，接連灌爆一芳臉書，google也狂刷負評。就連各地加盟店也遭受波及，表示「不滿總公司作法」，香港一芳總代理也緊急切割「一切言論與香港總代理無關。」

一芳總公司一直到6日下午才發表聲明，總部未來將繼續加強溝通全球各地的合作夥伴，遵守當地法律法規，恪守品牌不涉政治的原則，專注水果茶飲的推廣。對於這次偶發事件引發關注，一芳水果茶 總部深感抱歉。



▲蔡英文「同慶之旅」路過洛杉磯85度C。（圖／翻攝自臉書／基隆市議員蔡適應）

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在一芳之前，85度C也曾發表支持九二共識而被台灣網友抵制。2018年8月蔡英文總統「同慶之旅」日前過境美國洛杉磯，「路過」85度C美國門市，引發大陸網友痛批85度C是「台獨企業」，85度C大陸官網對此緊急發出3點聲明，表示公司堅定支持九二共識，只是本著兩岸一家親的信念，對於「台灣當局領導人」來訪，一名員工只是臨時拿出私人吉祥物簽名留念，並沒有準備任何禮物，而且美國店的員工來自四面八方不同國籍。最後，85度C重申支持九二共識推動兩岸和平，「期待華人品牌在國際發光發亮」。



不過85度C這項聲明讓台灣網友非常不滿，「走過也要發聲明」、「抵制了!抵制了」、「以後就叫92度C」、「吃裡扒外的傢伙」，同時也在批踢踢上酸85度C乾脆改叫92度C，並揚言抵制85度C。





▲吳寶春聲明「兩岸一家親，支持九二共識」，臉書粉專遭台灣網友灌爆。（圖／翻攝「吳寶春麥方店－高雄店」臉書）

2018年12月，曾榮獲世界冠軍的知名麵包師傅吳寶春前進上海展店，但第一步就捲進了「統獨風波」，先是遭陸網友譏諷是「台獨麵包」，隨後吳寶春發出聲明再以一句「身為中國人」徹底激怒台灣消費者，也惹來台灣網友一陣狂酸，甚至還有人揚言「抵制拒買」，嗆聲吳寶春「實在太讓人失望了」





▲吳寶春表示「我只是一個很單純、不懂政治的麵包師傅」 。（圖／翻攝ETtoday直播)



「身為中國人」挨轟、面對麵包店抵制拒買聲浪，吳寶春隔日在韓國瑜陪同下，在高雄店開記者會表示「吳寶春還是吳寶春，我就是一個很單純的麵包師傅。」吳寶春表示，「非常感謝市長來支持我的專業，我是一個專業的麵包師傅，麵包的世界裡面很單純也很快樂，我很喜歡也很享受用麵包跟大家交朋友，很榮幸很多年輕人因為我而願意進到這個行業，我有責任為年輕人創造更大市場，最後，吳寶春還是吳寶春，我就是一個很單純的麵包師傅。」