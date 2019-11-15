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社會 社會焦點 保障人權

抓人卡重要！　搜索同地址不同戶　警澄清同址都可查請民眾體諒

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記者唐詠絮／彰化報導

有民眾臉書po文，指出「請問行政人員可以這樣未出示證件及搜索票直接衝進民宅嗎？」，只有重聽媽媽在家，到了廚房才拿出證件，還將樓上的全部房間廁所衣櫥都打開，最後才發現是要找的通緝犯是同住址不同戶的人，對此感到非常的不解，至少也要會同村里長一起，要不然現在詐騙集團那麼多，警方要負責？

▲警方澄清同址不同戶可搜索請民眾體諒。（圖／民眾提供）

▲警方澄清同址不同戶可搜索請民眾體諒。（圖／民眾提供）

事發時間在13日的上午，屋主原po說，當天要出門時工作將大門用簡單的鉤子勾上，還交代重聽的老媽媽說，如果有油漆工人會來油漆再幫他們開門，沒想到就來了一群人，當下也不知道闖進來的是警察，到廚房才出示證件，到了晚上下班回到家，才聽媽媽說家裡今天有警察到。

▲警方澄清同址不同戶可搜索請民眾體諒。（圖／民眾提供）

▲警方澄清同址不同戶可搜索請民眾體諒。（圖／民眾提供）

原po說，對於警方的說法及作法，我並無惡意，只是，「起毛機很差」，。雖然要搜查的住址是同一個但不同戶，但至少要進門也要叫個門出示你的身份嘛，還加上家中的媽媽有重聽殘疾，也不知道這些是啥人到了廚房才拿證件給他看，未出示還到樓上全部房間廁所衣櫥門全給我打開最後才發現原來進錯間了，雖然同一個住址也要問一下嘛。

北斗警分局偵查隊副隊長傅清松說，這件案子是由檢方指揮偵辦，北斗分局追緝通緝犯同一地址不同戶都可以查，怕人跑了，先進入屋內，擔心躲在衣櫥或門後，所以全部巡查一遍，沒有翻箱倒櫃擾亂住家，刑案的偵辦有困難度，辦案抓人就是怕查緝對象逃逸才要先發制人，才會引發這場誤會，更希望民眾能體諒，目前這件案子仍在持續偵辦中。

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