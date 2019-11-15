到神壇「補考運」真的考上中醫師　接2通神秘電話...他氣到做炸彈





▲王男到神壇補考運，考上中醫師，3年後遭到不明人士2通電話恐嚇，他氣到做炸彈，判5年2月。（示意圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

王男為了要考中醫師，前往田中鎮一處神壇「補考運」如願考取，3年後竟接到2通不明人士電話恐嚇，「為你作法作的大粒汗小粒汗，如不給付60萬元，就要對你及你家人不利」。王男懷疑是神壇所為，便自製2個爆裂物放在神壇門口前，被發現報警，彰檢依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌將王男提起公訴。

彰化地方法院14日判決結果出爐，王男犯非法製造爆裂物罪處有期徒刑5年，併科罰金10萬元（可易服勞役）、及犯攜帶凶器罪處有期徒刑7月，合併執行有期徒刑5年2月，全案可上訴。

據檢方的起訴書內容指出，王男在2011年準備中醫師特考，經補習班朋友介紹到陳男經營的神壇「補考運」，果真同年如願考取。未料3年後，在2014年8月間，王男接到二次不明人士來電指出，「為你作法作的大粒汗小粒汗，如不給付60萬元，就要對你及你家人不利」，王認為之前僅有前往陳男的神壇，未曾到過其他宮廟，而懷疑神壇內的人所為。

▲王男到神壇補考運，果真考上中醫師，3年後遭到不明人士2通電話恐嚇，變為「炸彈客」被判5年2月。

為了報復，王男上網瀏覽爆裂物製作方法後，並在台北市等處購買相關材料，自製2個具殺傷力、有定時裝置的爆裂物後，同年8月18日凌晨開車前往該神壇，為避免形跡敗露，途中還偷了一面車牌掛上，清晨4時許將2個爆裂物堆放在神壇門口前，卻因爆裂物電力不足而未引爆。

經神壇主人陳男在當日上午9時許，發現屋前有異味前往查看，發現爆裂物報警，警方派出防爆小組前往，並將扣案的爆裂物送鑑定結果發現具殺傷力，並比對指紋後，在1次的交通違規案件中查獲王男。

陳男則向檢警方表示沒有打恐嚇電話，至於是誰所為他也不清楚，彰化地檢署偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌將王男提起公訴。

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