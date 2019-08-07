企業被迫表態「九二共識」不只一芳　吳寶春也踩兩岸地雷

▲一芳水果茶、吳寶春麵包捲入政治立場風波。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣知名手搖飲「一芳水果茶」香港加盟店因為表態「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，引來台灣網友不滿，揚言抵制，台灣總公司也緊急發表聲明止血。其實，企業因表態政治立場引發爭議的案例不只這次，85度C跟吳寶春麵包都曾被捲入其中，而台灣藍綠政治人物的態度，也備受大眾矚目。

香港市民5日發起「三罷」（罷工、罷課、罷市）運動以及不合作運動。「一芳台灣水果茶」在微博聲明，除個別政府建議，處於示威遊行核心區的門店外，一芳香港20家門店仍維持營業，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」。

▲一芳表示支持一國兩制，並譴責香港暴力罷工。（圖／翻攝微博／一芳台灣水果茶）



此聲明一出，引來網友批評揚言抵制，台灣豐原總公司緊急發聲明止血，「未來將繼續加強溝通全球各地的合作夥伴，遵守當地法律法規，恪守品牌不涉政治的原則，專注水果茶飲的推廣。」

▲一芳聲明全文。(圖／截自一芳聲明文)



總統蔡英文6日出席活動表示，「水果茶，還是天然的最好，但是加了政治味就不太好。」她強調，民主來自於民意，對於生活在台灣這個自由、民主社會裡面的人，「對這種事情，我們要格外的警覺。」

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



行政院副院長陳其邁引用一芳官網文字回應，「所有食材皆取自台灣這片土地，堅持MIT的認同，也讓古早經典再現」，他強調，如果強加了外來的政治味，「沒有單純、簡樸來自台灣這片土地的堅持，一果兩汁，那就不會激發台灣人的情感共鳴。」

前新北市長朱立倫表示，一芳當然有責任說清楚講明白，但加盟主受到個別的政治事件影響顯得無辜，員工更無過多立場，也無需牽扯色彩，「不讓政治立場，影響百姓生計」。

▲朱立倫。（圖／記者季相儒攝）



一芳水果茶風波在台灣持續延燒，台北市長柯文哲6日受訪則表示，「不知道」，主持人邱明玉追問，跟兩岸議題很有關係，柯卻語出驚人說「這跟台灣有什麼關係，人家白癡，你理他幹什麼」？

▲柯文哲接受《POP搶先爆》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）



然而，台灣企業捲入政治立場糾紛不只一芳水果茶。蔡英文2018年的外交出訪「同慶之旅」，途中因拜訪洛杉磯的85度C分店，遭到大陸網友舉報「台獨企業」，因此被迫表態支持九二共識。

▲ 85度C。（圖／ETtoday資料照）



此外，台灣麵包師傅吳寶春的麵包店，在進軍大陸市場前夕，因為一番言論「大陸巿場雖然有13億，但全世界有70多億，不會把眼光只看在大陸」，遭大陸網友貼標籤，在輿論壓力下，發出聲明強調強調自己不是「台獨分子」、「兩岸一家親」、「支持九二共識」。

▲吳寶春。（圖／記者湯興漢攝）

▼洪慈庸發文談論一芳事件。（圖／記者葉國吏翻攝）

面對台灣企業接二連三被迫表態，時代力量立委洪慈庸在臉書發文表示，「遺憾也難過」，自從吳寶春聲明到台中在地發跡的一芳水果茶，都難逃「政治下跪」的考驗、「一芳不是第一個如此表態的台灣品牌，只怕也不會是最後一個。」

▲洪慈庸發文談論一芳事件。（圖／記者葉國吏翻攝）

