波蘭斯基再掀性風暴　遭法國女星指控暴打、下藥兼性侵

▲波蘭斯基年已垂暮，性侵指控卻還是爆個沒完。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

遇害女星莎朗蒂(Sharon Tate)的丈夫、國際名導演波蘭斯基(Roman Polanski)再傳性侵風暴。 就在他的新片《軍官與間諜》(暫譯，An Officer and a Spy)在法國上映之際，法國前女星、攝影師范倫婷莫尼葉(Valentine Monnier)上周五(8日)出面指控：1975年當時才18歲的她，在波蘭斯基位於瑞士的小木屋裡遭到對方性侵，期間更遭到對方暴打。

醜聞爆發後，《軍官與間諜》本周二(12日)在巴黎舉行試映會時，女權人士在開幕儀式上聚集抗議，高喊「波蘭斯基是強暴犯」、「波蘭斯基殘害女性」等標語。她們對波蘭斯基涉及的性侵指控表示譴責，並呼籲民眾杯葛他的新片。

莫尼葉是在《巴黎人報》(Le Parisien)發表公開信曝光此一事件。她說，在波蘭斯基位於瑞士格斯泰德(Gstaad)的那座小木屋裡，這位國際名導毆打她、並且且試圖逼她吞下藥丸。莫尼葉說：「他毆打我、直到我無法抵抗，然後他性侵我， 逼我做所有我不願做的事。」

莫尼葉之前還寫信給法國第一夫人布麗姬․馬克宏(Brigitte Macron)，抗議法國政府讓波蘭斯基獲得公共資金來拍攝這樣一部正氣凛然的電影，並企圖藉此掩飾他過去所犯下的罪行。

莫尼葉提出上述指控後，法國的電視台和電台都取消或暫停對該的宣傳採訪。除了莫尼葉之外，之前也有其他女性出面指控遭到波蘭斯基性侵。

現年86歲的波蘭斯基1933年年出生於巴黎，本身是波蘭與猶太裔後代，他在波蘭長大，後來成為國際名導演。他的妻子莎朗蒂遭曼森家族殺害的新聞，曾震驚世界。

1977年．波蘭斯基被控在美國影星傑克尼柯遜(Jack Nicholson)的洛杉磯住處，下藥性侵一名13歲的未成年少女。被捕後他承認跟未成年少發生「非法性行為」，被關42天後交保候審。

1978年，法官撤銷他的認罪協商並裁定重新量刑，在傳聞他會被判處50年徒刑後，波蘭斯基逃往法國。從此成為美國的通緝犯。

《軍軍官與間諜》的法文原片名《我控訴》(J'accuse)，出目法國大作家左拉(Émile Zola)的著名公開信：《我控訴！致共和國總統的一封信》(J'Accuse...! :Lettre au president de la republique)。

左拉控訴的，是1894年法國軍官屈里弗斯(Alfred Dreyfus)因為猶太裔身分遭誣陷是德國間諜，最後被判叛國一案。此一著名事件之前曾多次被搬上銀幕，包括1937年的《左拉傳》(The Life of Émile Zola)。相關報導請看這裡