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童星變慾女　貝拉索恩A片未推出　跟男友慾照先外流！

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▲貝拉索恩S在IG貼出的照片裡，驚見多出出一 隻手！(圖／翻攝自IG@Bella Thorne)

貝拉索恩胸前，驚見多出一隻手！(圖／翻攝自IG@Bella Thorne)

國際中心／綜合報導

不曉得是風水不好還是八字不合，從迪士尼出道的童星一個比一個叛逆。先是情境喜劇喜《孟漢娜》(Hannah Montana)裡的麥莉希拉(Miley Cyrus)。接下來就是憑著電視影集《舞動青春》(Shake It Up)走紅的貝拉索恩(Bella Thorne)了。

隨著只要我長大，貝拉行為越來越大膽。2016年時她大方承認自己是雙性戀，更爆料自己從小就被性侵，直到14歲，嚇壞一票粉絲。 今年21歲的她日前更驚人的宣布：要替全球最大A片網站Pornhub拍A片，讓大夥兒嚇得說不出話來。

所幸她後來進一步解釋，是Pornhub出資拍攝一部名為《她與他》(Her & Him)的A片，但並非由她本人擔綱上陣，而是擔任導演。 不過一個童星出身的女星擔任A片導演，也挺夠駭人的了。面對拍A片爭議，貝拉曾說如果有人因此感到不適，她表示歉意。

沒想到一波未平，一波又起。貝拉索恩最近又在IG上傳多張表情惹人遐思的上空裸照。她斜躺在床上，痴痴的笑對著鏡頭，身體上的刺青清晰可見。掌鏡的人，據信正是她的義大利歌手男友班傑明馬進科洛(Benjamin Mascolo)。從姿勢上看，他們似乎正在做「某件事」。

▲▼ ▲貝拉索恩S在IG貼出的照片裡，驚見多出出一 隻手！(圖／翻攝自IG@Bella Thorne)

還不只這樣。最新上傳到IG裡的，還有一張是她裸露上身坐著的照片，怪的是，她的胸前卻出現一隻不屬於她的「怪手」！她的身後同時站著一個人。這隻手是誰的，不言而喻。

此外，貝拉還上傳了一支她不停扭動著身體「洗澎澎」的影片，我想，應該是送給粉絲的Bonus吧？

▲▼ ▲貝拉索恩S在IG貼出的照片裡，驚見多出出一 隻手！(圖／翻攝自IG@Bella Thorne)

貝拉索恩拉索恩上傳多張表情惹人遐思的上空裸照。(圖／翻攝自IG@Bella Thorne)

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關鍵字：貝拉索恩,Bella Thorne

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