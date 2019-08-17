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19歲AV女優霸氣爆：一個月所賺　抵過卡莉法生涯總收入

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▲史蒂芬妮維森秀出她的薪水資料，顯示她一個月所賺的，比米婭卡莉法整個AV生都要多。(圖／翻攝自Reddit+推特)

▲▼史蒂芬妮維森(左)秀出她的薪水資料，顯示她一個月所賺的，比米婭卡莉法整個AV生涯都要多。(圖／翻攝自Reddit推特)

國際中心／綜合報導

自從前「世界第一AV女優」米婭卡莉法(Mia Khalifa)日前在社群上自爆：整個AV生涯中只賺到9000英鎊(約1.2萬美元，0即36萬元新台幣)後，一名19歲的現役AV女優終於忍不住跳出來，為這個產業辯護。她說，自己一個月裡所賺到的，就抵得上卡莉法整個AV生涯的總收入。

米婭卡莉法是Pornhub在2014年度排名第一的AV女優。她整個AV生涯僅持續了3 個月。但是她演出的影片，點擊率至今仍然居高不下。許多人以為這位26歲的「前世界第一AV女優」應該在這一行裡賺了數百萬美元。然而在她最近接受梅根亞伯特(Megan Abbott)的電視訪談中，自爆事實並非如此。

後來，她又在推特自爆說：「人們以為我拍A片狠撈了數百萬美元。這完全不是事實。我在這個行業裡，總共才賺了大約1.2萬美元。在那之後，我再也沒有從那裡多拿過一分錢了。後來甚至連想找份正常工作都很難。」

米婭這則推文獲得了7.2萬個讚、以及1.7萬次轉發，它同時也引起網路上的熱烈討論，甚至有AV界的其他從業人員，跳出來分享他們的經驗，史蒂芬妮維森(Stephanie Vixen)就是其中之一。

她在社群網站Reddit的「問我任何事」(Ask Me Anything)論壇裡表達了目己的看法。讓網友驚訝的是，史蒂芬妮說，她在AV界才工作一個月，就賺到9000英鎊。她寫道：「我是一名19歲的業餘AV女優。我的名字是史蒂芬妮維森。我在一個月內從演出A片這一行賺到的錢，跟米婭卡莉法整個生涯裡一樣多。」

她又說：「我沒有吹噓。她把自己說得很慘，可能是想讓許多人打消從事AV這一行的念頭。而我只是說，我在Pornhub從事業餘AV女優，一個月所得就抵過她3個月。從事這一行， 還是可以賺大錢的。」

史蒂芬妮的PO文中還附上她秀出薪資數字的照片。上面的數字顯示，她在一個月內的收入是1萬1500美元，這跟米婭說她整個AV生涯中所賺到的1萬2000美元相當接近，只差了500美元。

很顯然，很多人拍A片除了「各自各精采」之外，也「各自各發財」，彼此的收入可能有很大的落差。

▲史蒂芬妮維森秀出她的薪水資料，顯示她一個月所賺的，比米婭卡莉法整個AV生都要多。(圖／翻攝自Reddit+推特)

▲史蒂芬妮維森秀出她的薪水資料，顯示她一個月所賺的，比米婭卡莉法整個AV生都要多。(圖／翻攝自Reddit+推特)

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