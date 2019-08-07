壞教「慾」　清純體育女教師　涉性侵未成年學生被捕

▲▼長相清純的體育女教師雷諾，因為涉嫌跟未成年學生發生關係被捕。(圖／華府警方(左)及華盛頓高中檔案照)

國際中心／綜合報導

一名長相清純的體育女教師，因為涉嫌跟未成年學生發生性關係， 遭到警方逮捕及拘留。

本周一(5日)，華盛頓特區警方以「對未成年人性侵」的一級重罪罪名逮捕了23歲的海利․雷諾(Hayley Reneau)。警方在報告中指出：「雷諾利用在受害者心目中的信任、權威或師長地位，遂行其欲。受害人起碼13歲，但未滿18歲。」

由於受害人尚未成年，以及案件仍在偵辦中，華府警方拒絕透露更多有關此案的訊息。 雷諾任教的華盛頓高中(Washington High School)表示，他們已得知雷諾被捕的消息。校方發表的新聞稿指出，該名教師被捕據信是跟一名學生關生不正常關係有關。

學校網站上的資料顯示，雷諾在該校擔任女子排球和籃球隊的教練。但受害人的家長把她的罪行告知校方後，她已於7月29日辭職。校方表示，據知目前並沒有其他學生受害。

最近幾年來，美國一再傳出女教師「欺負」男學生的醜聞。一名叫薩摩拉(Brittany Zamora)的女教師因為跟一名13歲學生發生性關係，上月遭重判12徒刑。另一名女教師賈維斯(Lindsey Jarvis)則因為和一名15歲「胡搞」，目前仍在監獄服刑中。